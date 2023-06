HQ

Ich kann nicht sagen, dass ich viel vom Spielen von Do Not Feed the Monkeys 2099 erwartet habe, denn in meinem Fall hatte ich (bis jetzt) weder die erste Veröffentlichung noch die Demo dieser Fortsetzung ausprobiert, die wir nicht füttern die Affen 2099 nimmt seinen dystopischen Voyeurismus in die Zukunft" target="_blank">Vorschau während der letztjährigen Steam Next Fest . Das erste Spiel wurde von unserer Redaktion aufgrund seiner faszinierenden Prämisse und Wiederspielbarkeit gut aufgenommen. Seitdem haben wir bei Gamereactor jeden Schritt der Entwicklung der Fortsetzung genau verfolgt, bis wir den Punkt erreicht haben, an dem der Affe, der diesen Text schreibt, nun anfangen muss, andere "Gefangene" zu beobachten.

Do Not Feed the Monkeys 2099 lässt dich in die Welt der Primate Observation Club eintauchen, einer Geheimgesellschaft, die dir durch eine Wendung des Schicksals eine Mitgliedschaft gewährt hat, die du von deinem verstorbenen Onkel geerbt hast. Als Mitglied ist es Ihre Pflicht, eine Vielzahl von Personen, die Sie mit versteckten Kameras, die in ihren Häusern oder am Arbeitsplatz angebracht sind, sorgfältig zu beobachten und zu untersuchen (niemals mit ihnen zu interagieren - es ist strengstens verboten). Ihre Mission ist es, bestimmte Momente in ihrem Leben akribisch zu dokumentieren und ihr "authentisches Selbst" innerhalb der Grenzen ihrer persönlichen "Käfige" zu enthüllen – der Begriff, den wir verwenden, um jeden Bildschirm zu beschreiben, der von unseren Computern aus gesteuert wird. Bereiten Sie sich auf unzählige Stunden vor, die Sie vor dem Bildschirm verbringen und in die Tiefen ihrer Existenz eintauchen.

Bis zu diesem Zeitpunkt bleibt der Titel derselbe wie im Original. Doch dann setzen Hunger und Müdigkeit ein, und eine Gruppe adrett gekleideter Individuen klopft an Ihre Tür und verlangt die Zahlung einer wöchentlichen Schuld. Ja, jetzt nimmt der Umgang mit Ressourcen, einschließlich der eigenen Zeit, Gesundheit und Finanzen, hier eine viel wichtigere Rolle ein. Sie müssen ein Gleichgewicht zwischen Ihren täglichen Beobachtungsaufgaben, der Aufrechterhaltung einer ausgewogenen Ernährung, der Einrichtung eines angemessenen Schlafzyklus und der Annahme kleiner Jobs finden, um Ihre Wirtschaft aufrechtzuerhalten. Die Bedarfsbalken beginnen schnell zu sinken. Plötzlich bedeutet die Überwachung der Affen auch, sich selbst zu überwachen, und diese zusätzliche Ebene der Verantwortung kann ziemlich stressig sein, besonders bei den ersten Versuchen.

Ich habe "Versuche" gesagt, denn obwohl es einen einfachen Modus gibt, der bei der Ressourcenverwaltung sehr hilfreich ist, besteht immer noch die Möglichkeit, dass Ihre Mission fehlschlägt. Der Schlüssel liegt darin, vollständig in das Überwachungserlebnis einzutauchen, alle Sinne anzusprechen und sich intensiv auf den Bildschirm zu konzentrieren. In einigen Käfigen müssen Sie versteckte Details aufdecken, die direkt vor Ihnen liegen, während Sie in anderen lange Gespräche führen oder den introspektiven Gesprächen der Probanden zuhören müssen. In einigen Fällen müssen Sie Nachforschungen anstellen, indem Sie neue Informationen mit Begriffen zusammensetzen, die Sie in den Käfigen hören. Es wird ganze Tage geben, an denen nichts Bedeutendes passiert, und bei anderen Gelegenheiten verpassen Sie vielleicht ein wichtiges Ereignis, weil die Aktivität in einem bestimmten Käfig nur wenige Sekunden dauert. Es kann frustrierend sein, diese Momente zu verpassen, aber es ist ein bewusster Teil des Designzyklus des Spiels, da es unmöglich ist, alle gleichzeitig zu überwachen.

Erschwerend kommt hinzu, dass die Anzahl der zu überwachenden Käfige und der Fortschritt alle fünf Tage zunimmt, und das erfordert Geld. Wenn du das vorgesehene Käfigziel nicht erreichst, wirst du aus dem Club ausgeschlossen und das Spiel endet. Das "Glück" ist jedoch auf Ihrer Seite, denn auch in Zukunft gibt es beschissene Jobs, die die Möglichkeit bieten, ein zusätzliches Einkommen zu erzielen. Zusätzlich gibt es Boni für den erfolgreichen Abschluss der Club's "Beobachtungsstudien".

Die wahre Magie von DNFTM 2099 liegt jedoch zweifellos in den komplizierten Geschichten, die jeden Primaten umgeben, und in den unzähligen Richtungen, die jeder Spieldurchgang einschlagen kann, um sicherzustellen, dass keine zwei Erfahrungen gleich sind. Das Spiel bietet mehrere freischaltbare Enden und nimmt mutig einen satirischen Ton an, der effektiv verschiedene Aspekte unserer heutigen Gesellschaft beleuchtet. Hast du dich jemals gefragt, wie es für einen angeheuerten revolutionären Streamer ist, seine Bosse zu besiegen? Bereiten Sie sich darauf vor, engagierten Bierbrauern, arbeitssüchtigen Eidechsen, leeren Starrern ins Leere und außerirdischen Psychologen mit Identitätskrisen zu begegnen. Und das ist nur die Spitze des Eisbergs. Als ob das noch nicht genug wäre, führt DNFTM 2099 ein neues Tool namens Omni-Pal ein, das die Möglichkeiten für den Dialog erweitert und neue Spuren in jedem Käfig enthüllt.

Ein potenzieller Nachteil ist, dass die Fortsetzung dem Originalspiel sehr ähnlich ist, sowohl in Bezug auf die Spielsysteme als auch in den ersten Stunden, in denen Sie möglicherweise nicht vollständig verstehen, was Sie tun sollten oder wie Sie es am besten tun sollten. Während die Lernerfahrung zweifellos einen Teil des Charmes des Spiels ausmacht, kann sie ausreichen, um die Neulinge so zu frustrieren, dass sie das Spiel beenden möchten.

Ich habe die letzten Tage völlig süchtig nach Do Not Feed the Monkeys 2099 verbracht, und ich denke, ein Teil des Grundes ist, dass wir, ähnlich wie der Protagonist des Spiels, die meiste Zeit unseres Tages an einem Bildschirm kleben und aus der Ferne arbeiten. Diese Meta-ähnliche Erfahrung hat mir wirklich geholfen, in das Spiel einzutauchen und mich mit den Affen zu verbinden (ich weiß, ich weiß, ich sollte nicht, aber...), aber es liegt auch daran, dass das Spiel unglaublich gut ausbalanciert, immersiv und voller Möglichkeiten ist, dass es unmöglich ist, nicht an den Bildschirm zu kleben. Es ist ein neuer Erfolg für spanische Entwickler, eine Fortsetzung, die das Original auf genau die richtige Weise bereichert und erweitert, so dass es einen Versuch wert ist.