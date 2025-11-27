Do and Don'ts: Die besten Wege, um in Comics einzusteigen

HQ

Hast du jemals versucht, einem unerfahrenen Spieler ein neues Final Fantasy Spiel zu empfehlen? "Wenn du Actionspiele magst, wirst du Final Fantasy XVI lieben." Das wird immer mit denselben Antworten beantwortet wie : "Dann sollte ich wohl erst die anderen 15 durchziehen..." " Jeder, der mit der Reihe von Square Enix vertraut ist, weiß, dass das weder notwendig noch der Fall ist, da Final Fantasy Spiele trotz ihrer numerischen Reihenfolge im Grunde antologische Geschichten sind. Ich erwähne das, weil es Comics teilweise mit demselben Problem gibt. Wie geht man vor, um ein Hobby zu beginnen, das 80+ Jahre Storytelling hinter sich hat? Wie findest du überhaupt einen Ausgangspunkt, auf dem du aufbauen kannst, und wie gehst du dann an, diese Medien auf vernünftige Weise zu konsumieren?

Deshalb habe ich diesen Leitfaden erstellt, um heutzutage alle Stigmata rund um den Einstieg in Comics zu beseitigen. Wie kürzlich bei Warhammer 40.000 ist dies keine Pflicht-Leseliste oder Ähnliches, sondern ein paar schnelle Tipps, um den Beginn einer Comic-Konsum-Reise umso einfacher zu machen.

Tipps, um mit dem Lesen von Comics zu beginnen

Man braucht einen Ausgangspunkt, und es kann nicht der erste Comic sein, der je produziert wurde. Zum einen ist es eine astronomische Menge an Lesestoff, um von vorne anzufangen und acht Jahrzehnte Geschichte nachzuholen, aber aus einem anderen Grund sind diese Vorläufergeschichten selten und absurd wertvoll, sodass Sie wahrscheinlich nie eine sehen werden, es sei denn, Sie haben Millionen von Pfund zur Verfügung, um herumzuwerfen.

Unsere Lösung dafür ist einfach: Finde eine Figur oder eine Gruppe, die dir gefällt, und beginne einfach mit einer ihrer neueren Geschichten. Du weißt, ob es der Beginn einer Geschichte ist, weil jedes Kapitel einer größeren Comicgeschichte, also einer Ausgabe, typischerweise mit einer Nummer kategorisiert und mit dem Jahr markiert ist, in dem die Serie begann. Zum Beispiel wurden in den letzten Jahren zwei The Amazing Spider-Man Serien veröffentlicht. Die Version von Nick Spencer, Ryan Ottley und Humberto Ramos begann 2018, während die alternative Version von Joe Kelly, Pepe Larraz und John Romita Jr. (Sie können unsere Interviews mit Kelly und LarrazSan Diego Comic Con Malaga unten sehen) 2025 begann. Während also beide erste Ausgaben The Amazing Spider-Man #1 genannt werden, wird eine (2018) am Ende ihres Namensgebers haben und die andere (2025). Das ist wichtiges Wissen, da es das Finden und/oder Kauf der passenden Comics, die Sie schließlich haben, leichter und unkomplizierter macht.

Anknüpfend dazu: Für den neuen Leser, der einfach nur einen Fuß in die Tür bekommen will und sich noch nicht allzu sehr darum stört (oder allgemein... Mir persönlich ist das Sammeln nicht so wichtig, sondern das Lesen dieser bemerkenswerten Geschichten) große Sammlungen jeder einzeln veröffentlichten Ausgabe, Graphic Novels und Omnibusse sind dein bester Freund. Diese fassen mehrere Ausgaben einer Geschichte in einem größeren Buch zusammen, mit dem zusätzlichen Vorbehalt, dass einige der oben erklärten Namenskonventionen im Ganzen verloren gehen. Ein Beispiel dafür, und der Wechsel zu DC, ist Supergirl: Woman of Tomorrow von Tom King, da man die acht separaten Mini-Ausgaben oder einen kompletten Roman lesen kann, der sie in einer nahtlosen Ausgabe zusammenführt, alle mit demselben Namen. Einfach und unkompliziert. Bezaubernd.

Die Dinge werden dann komplizierter, wenn wir zum Beispiel Jonathan Hickmans Fantastic Four: The Complete Collection betrachten, denn obwohl wir von einer ziemlich kohärenten Erzählung sprechen, umfasst der eigentliche Inhalt dieser Romansammlung Dark Reign: Fantastic Four #1-5, Fantastic Four (1998) #570-578 und mehr aus Dark Reign: The Cabal. Für solche Fälle ist es am besten, einen Autor oder Künstler zu isolieren, den du gerne liest, und dann deren kollektive Werke in einem solchen Paket zu finden. Wieder wird es seltsam und kompliziert, aber es ist viel einfacher, als zum Beispiel alle einzelnen Themen zu finden, die Hickmans größere Erzählung ausmachen.

Um es kurz zusammenzufassen:



Schritt 1: Identifiziere Helden oder Gruppen, die du magst (Spider-Man, Batman, Wonder Woman, Captain America usw.) und finde dann eines ihrer neueren 'Reboots', wenn du so willst, wobei du das Alter anhand des Jahres ihres Titels (z. B. 2022) ermittelst.



Schritt 2: Dann gehen Sie zurück zur ersten Ausgabe, ausgedrückt durch die andere kategorisierte Zahl (also #1), und beginnen Sie Ihre Lesereise – oder suchen Sie sich einen Graphic Novel, der die gesamte oder mehrere Ausgaben der größeren Erzählung zusammenführt, und beginnen Sie mit dem Lesen.



Schritt 3: Erweitern Sie von hier aus Ihren Horizont, indem Sie entweder mit einer anderen Figur oder Gruppe zu Schritt 1 zurückkehren oder indem Sie Autoren und Künstler identifizieren, die Sie schätzen, und dann deren Portfolio verfolgen, um ihre anderen Werke zu erleben.



Wie man Comics liest

Abschließend wollen wir kurz darüber sprechen, wie man tatsächlich Comics liest, denn es ist nicht so einfach, Linien von links nach rechts zu folgen und eine Seite von oben nach unten zu verfolgen (oder bei manchen Sprachen von rechts nach links). Für diejenigen, die es kennen: Es ist überhaupt keine Herausforderung, aber wenn du neu bei Comics bist, möchtest du vielleicht ein paar schnelle Tipps und Tricks.

Anfangs arbeitet man zwar von links nach rechts und von oben nach unten, aber es gibt einen Haken, denn man muss jedes Panel identifizieren und nicht die geschriebene Erzählung auf einer Seite. Ein Panel ist die Box, in der jede 'Szene', wenn man so will, eines Comics präsentiert wird, und jedes Panel funktioniert wie eine eigene Seite, das heißt, man folgt dem geschriebenen Dialog/der Erzählung eines Panels von links nach rechts und von oben nach unten. Dann bewegst du dich über eine breitere Seite nach den traditionellen Leseregeln, aber in Form von Panels.

Zum Beispiel sind unten ein paar Seiten aus Batman/Deadpool #1 (2025), und die Idee ist, den Panels zu folgen (wiederum jedes Panel wie eine eigene Seite der Erzählung zu behandeln) so, wie es die Pfeile definieren.

Mit welchen Comics sollte ich anfangen? Was sind einige wesentliche und ikonische Comicgeschichten?

Abschließend lenken wir die Aufmerksamkeit zurück auf eine frühere Reihe von Artikeln, die wir vorbereitet haben und die einige der bekanntesten und bekanntesten Comics für einige der bekanntesten und ikonischsten Charaktere von DC und Marvel hervorheben. Diese Artikel sind nur der Anfang, also erwartet noch mehr in der Zukunft, aber es gibt immer noch viele großartige Comics und Graphic Novels, die Ihre Zeit wert sind, in dem, was wir bereits veröffentlicht haben.