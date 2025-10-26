DNA-Studie schreibt um, was wir über Napoleons Niederlage in Russland wissen

HQ

Mehr als 200 Jahre nach Napoleons gescheiterter Invasion in Russland haben Forscher neue Beweise gefunden, die Aufschluss darüber geben, was seine Armee wirklich dezimiert hat, und das alles dank der DNA aus den Zähnen französischer Soldaten.

DNA, die aus den Zähnen von 13 französischen Soldaten entnommen wurde, die während des Rückzugs aus Moskau starben, deutet darauf hin, dass Paratyphus und Rückfallfieber (nicht Typhus oder Grabenfieber, wie lange angenommen) zu den Haupttodesursachen gehörten.

Napoleon Bonopart bei Borodino. Illustration von A.P. Apsit für Krieg und Frieden (Leo Tolstoi) // Shutterstock

Die Studie, die von einem Team des Institut Pasteur in Paris in Current Biology veröffentlicht wurde (via 404 Media), liefert den ersten direkten biologischen Beweis dafür, dass diese bisher unvermuteten Krankheiten eine Rolle bei einer der katastrophalsten Militärkampagnen der Geschichte gespielt haben.

Obwohl die Stichprobengröße klein ist, fügen die Ergebnisse der Geschichte von Napoleons Niederlage eine neue Ebene hinzu und deuten darauf hin, dass Krankheiten, Erschöpfung und eisige Bedingungen zusammen das Schicksal von mehr als 300.000 Soldaten besiegelten. Was halten Sie von diesen Ergebnissen?