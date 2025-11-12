DNA-Analyse von Hitlers Sofa enthüllt versteckte genetische Sexualstörung

HQ

Achtzig Jahre nach seinem Tod haben Wissenschaftler Adolf Hitlers DNA von einem blutbefleckten Sofa sequenziert, das 1945 aus seinem Berliner Bunker entnommen wurde, und die Ergebnisse sind außergewöhnlich.

Laut einer neuen Dokumentation von Channel 4, Hitler's DNA: Blueprint of a Dictator, litt der Nazi-Führer am Kallmann-Syndrom, einer genetischen Erkrankung, die die sexuelle Entwicklung und die Testosteronproduktion beeinträchtigt. Forscher sagen, dass dies seine "fast vollständige Hingabe an die Politik" und den Mangel an persönlichen Beziehungen erklären könnte.

Professor Turi King von der University of Leicester, bekannt für die Identifizierung der sterblichen Überreste von Richard III., leitete die Studie. Sie sagte: "Wenn Hitler seine eigenen genetischen Ergebnisse gesehen hätte, hätte er sich selbst in die Gaskammern geschickt."

Jenseits der Gene

Die Analyse untersuchte auch Hitlers Abstammung und widerlegte Behauptungen, er habe jüdische Wurzeln, seine DNA bestätige eine rein österreichisch-deutsche Herkunft. Die Forscher fanden mögliche genetische Marker, die mit Autismus, Schizophrenie und bipolarer Störung in Verbindung stehen, obwohl Experten betonen, dass diese seine Taten nicht erklären oder entschuldigen können.

Der Psychologe Sir Simon Baron-Cohen warnte davor, die Genetik zur Interpretation von Grausamkeit zu verwenden: "Man kann das Böse in einem Genom nicht sehen."

Die Ergebnisse der Studie, die auf einer einzigen verifizierten Blutprobe basieren, verdeutlichen sowohl die Macht als auch die Grenzen der Genetik und werfen neue Fragen über die biologische und psychologische Zusammensetzung des berüchtigtsten Diktators der Geschichte auf.