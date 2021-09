DLC-Kooperationen für Hot Wheels Unleashed enthüllt

HQ

Obwohl das neue Rennspiel des Mailänder Entwicklerstudios Milestone noch gar nicht erhältlich ist, können sie es schon jetzt kaum erwarten, uns mehr über die DLC-Pläne von Hot Wheels Unleashed zu erzählen. Das Studio setzt nach der Veröffentlichung Kooperationen mit verschiedenen Marken um, darunter Street Fighter, DC, Teenage Mutant Ninja Turtles, Masters of the Universe, Barbie, Die Jetsons, Scooby-Doo und mehr. Darüber hinaus wurden natürlich auch real existierende Fahrzeuge von teuren Herstellern, wie Aston Martin, BMW und McLaren, als potentieller Werbepartner des Titels bestätigt.

In einem Artikel beschreibt Milestone, dass die Spieler ab Oktober jeden Monat neue Premium-DLCs kaufen können, um ihre virtuelle Garage mit allerhand Autos zu füllen. Es soll wohl auch Erweiterungssets mit "neuen Spielwelten, Themenfahrzeugen, Spezialmodulen und Anpassungsgegenständen" geben. Eine Live-Service-Struktur in Form von befristeten In-Game-Events und -Herausforderungen sei ebenfalls in Planung. Nachlesen könnt ihr diese Aussichten auf der offiziellen Webseite des Spiels.