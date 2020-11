DLC-Charakter Okiku meldet sich zur Revolte bei One Piece: Pirate Warrior 4

You're watching Werben

Das Jahr wird nicht enden, ehe Bandai Namco und Omega Force One Piece: Pirate Warriors 4 mit neuen Inhalten versorgt haben. Mit dem nächsten Zusatzinhalt werden die Spieler in die Tradition der Schwertkunst aus dem Lande Wano Kuni eingeführt, denn die Samurai Kiku (auch als Okiku bekannt) wird laut dem Publisher einen Überraschungsauftritt im Musou-Kampfspiel erhalten. Die flinke Schwertkämpferin überzeugt mit hoher Geschwindigkeit und der Fähigkeit, ihre Feinde zu lähmen. Bandai Namco hat die ersten Bilder geteilt, die bereits einige Eindrücke von ihrer Kampfkunst vermitteln. Die Charakterpässe in One Piece: Pirate Warriors 4 kosten jeweils 12 Euro und enthalten je drei Figuren (Einzelkäufe sind aber ebenfalls möglich).

Quelle: Siliconera.