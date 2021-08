DLC Waking Flame mit zwei neuen Dungeons in The Elder Scrolls Online gestartet

HQ

Ab sofort können sich PC- und Google-Stadia-Spieler an zwei neuen DLC-Verliesen in The Elder Scrolls Online versuchen. In der Rotblütenbastion in Glenumbra erfahren wir mehr über das Ende den Ritterorden der Silberrose, die sich in letzter Zeit als Plünderer heiliger Artefakte hervortun, was wir natürlich unterbinden müssen. Im Schreckenskeller in den Schwarzmarschen decken wir die düstersten Geheimnisse des Kaiserreichs auf. Die Daedra besetzen diese Folterkammer zusammen mit Kultisten, die die unheilige magische Energie dieses Ortes für ihre Zwecke nutzen.

Beide Inhalte sollen die Abenteurer von TESO auf kommende Ereignisse vorbereiten, die Ende des Jahres in der Erweiterung "Dreadlands" / "Totenländer" beginnen. Das Add-On kostet 1.500 Kronen, sprich 13 Euro und es gehört narrativ zur Quest-Reihe "Tore von Oblivion", die sich mit den politischen Verstrickungen von Mehrunes Dagon beschäftigen. Die Waking-Flame-Erweiterung wird am 8. September auf Xbox One, Xbox Series, Playstation 4 und Playstation 5 erscheinen. Auf dem PC stehen zudem bereits neue Performance-Anpassungen zur Verfügung, über die ihr euch hinter diesem Link informieren könnt.

Die Basisversion von The Elder Scrolls Online könnt ihr übrigens gerade nutzen, sofern ihr auf der Plattform eurer Wahl eine kostenpflichtige Online-Mitgliedschaft bezahlt. Bis zum kommenden Montag, dem 30. August, um 16:00 Uhr, gilt die Anspielaktion, die nur auf dem PC wirklich kostenlos verfügbar ist. Speicherstände und Fortschritte werden übernommen, selbst wenn ihr früher bereits einmal TESO gespielt habt. Mehr Infos gibt es auf der Homepage des Spiels.

