DLC Mandate of Heaven für Total War: Three Kingdoms enthüllt

Creative Assembly und Sega haben vor kurzem ein DLC namens Mandate of Heaven für ihr Strategiespiel Total War: Three Kingdoms angekündigt. Das Bonuskapitel startet im Winter 182 n. Chr. und führt uns bis in die chinesische Han-Dynastie. Das Paket konzentriert sich auf Ereignisse, die vor den Geschehnissen der Hauptkampagne stattfanden. Wir erfahren zum Beispiel, warum Kaiser Liang in Ungnade gefallen ist, von seinen Machtkämpfen und natürlich von den verschiedenen Stämmen des Gelben Turbans, die seine Herrschaft bedrohen.

Mandate of Heaven erscheint erst am 16. Januar und führt neue, spielbare Fraktionen, einzigartige Charaktere und über 40 Einheiten (einschließlich Belagerungsmaschinerie) ein. Laut dem Entwickler soll es möglich sein, den Spielstand aus der Prequel-Kampagne ins Basisspiel zu übertragen, um dort weiterzumachen, wo wir im DLC aufgehört haben.