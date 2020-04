DLC "Eine neue Kraft erwacht -Teil 1" erreicht nächste Woche Dragon Ball Z: Kakarot

Auf das kostenpflichtige DLC von Dragon Ball Z: Kakarot müssen sich Spieler noch ein bisschen gedulden, denn Bandai Namco wird das erste kostenpflichtige Story-DLC "Eine neue Kraft erwacht - Teil 1" nächste Woche veröffentlichen. Der erste Teil des Saison-Passes steht ab dem 28. April bereit und ermöglicht die Transformationen von Super Saiyajin God Vegeta und Super Saiyajin God Goku. Die außergewöhnliche Kraft dieser beiden Kämpfer könnt ihr später auch im Abenteuermodus einsetzen, um eure Widersacher ordentlich zu verprügeln.

Im DLC könnt ihr euch Beerus vorknüpfen, den Gott der Zerstörung. Er ist auf Stufe 250 und der Kampf gegen ihn wird nicht nur aufgrund seines hohen Levels schwierig. Während des Gefechts könnt ihr keine Objekte verwenden, daher ist die Zusammenarbeit zwischen den beiden Super Saiyajins notwendig, um ihn zu besiegen. In der offiziellen Pressemitteilung erklärt der Producer Hara Ryousuke, dass "Beerus so stark ist, dass ich es nur in einem von zehn Versuche schaffe, ihn zu besiegen!"

Abschließend findet ihr noch einige Bilder dieses großartigen Duells, das kurz vor der Ankunft steht. Die Fortsetzung des Handlungsbogens, Teil 2, wird im Sommer erwartet. Die beiden Inhalte können einzeln gekauft werden (Preis unbekannt) oder im Season Pass (für 25 Euro). Dragon Ball Z: Kakarot ist auf PC, PS4 und Xbox One verfügbar.