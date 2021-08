DLC Cult of the Holy Detonation schließt Entwicklung von Wasteland 3 mit Zeitanomalie ab

HQ

Inxile Entertainment hat sich dem Gamescom-Showcase von Microsoft angeschlossen, nicht aber, um über ihr kommendes Spiel zu sprechen, sondern um eine frische Erweiterung für Wasteland 3 zu enthüllen. Diese heißt "Cult of the Holy Detonation", sie soll am 5. Oktober erscheinen und für 7 US-Dollar (ca. 7 Euro) verkauft.

Thematisch beschäftigen wir uns darin mit einer Kernexplosion, die aus irgendeinem Grund in der Zeit eingefroren ist. Das wissenschaftliche Experiment wird von seinen Jüngern seitdem als übernatürliche Erscheinung zelebriert, doch es ist nicht klar, ob man die Anomalie nutzen oder zerstören sollte. Klar ist, dass die Colorado-Rangers über die Atombombe entscheiden wollen und deshalb kämpfen wir uns einen Weg in den Altarraum des Kultes der Heiligen Detonation frei.

Neben neuen Quest, Gebieten und Kämpfen erhaltet ihr Zugang zu neuen Ausrüstungsgegenständen, die euch mit mächtigen Effekten stärken. Das wird auch nötig sein, wenn ihr in Cheyenne den Ansturm der Eiferer aufhalten wollt. Cult of the Holy Detonation markiert das Ende des Obsidian-Rollenspiels und die Entwickler deuten an, dass dieser Abschluss "explosiv" ausfallen wird.

Wasteland 3 wird am 5. Oktober zusammen mit den beiden DLC-Inhalten "Battle of Steeltown" und "Cult of the Holy Detonation" in einer Komplettedition (genannt "Colorado Collection") zum Vollpreis von 60 Euro auf allen unterstützten Systemen erscheinen.