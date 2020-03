DLC "Big Merry Cruise" landet nächste Woche in Shenmue 3

Obwohl sich Shenmue 3 weniger gut verkauft hat, als es der Publisher erwartete, bieten YS Net und Deep Silver den Spielern weiterhin neue Inhalte an. In den Morgenstunden haben wir beispielsweise erfahren, dass am 17. März das dritte DLC "Big Merry Cruise" auf PC und Playstation 4 veröffentlicht wird.

Ryo wird in diesem Abenteuer ein Kreuzfahrtschiff untersuchen, das im Hafen von Niaowu zu finden ist. Neue Missionen und Herausforderungen sollen uns dort erwarten, das dürfte Fans sicher wieder ein bisschen beschäftigen. Es gibt wohl auch frische Kleidung für Ryo, sobald er die Missionen an Bord des Schiffes abgeschlossen hat. Um auf das DLC zuzugreifen müsst ihr die Stadt Niaowu natürlich bereits erreicht haben.

Big Merry Cruise kann einzeln im Playstation Store und im Epic Game Store erworben werden (Preis unbekannt). Wer die komplette DLC-Sammlung (zum Preis von 15 Euro) gekauft hat, der erhält das Add-On am Starttag automatisch via Update.