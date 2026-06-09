DK Challenge erklärt: Begrenzte Minispiele für Nintendo Switch Online-Abonnenten

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Nintendo hat eine neue Idee entwickelt, um Nintendo Switch Online-Abonnenten zu unterhalten (nur für Switch-2-Nutzer): die DK Challenge, die nicht wirklich ein Spiel ist, sondern eine Sammlung von Herausforderungen, ähnlich wie man sie in der Nintendo World Championship NES Edition oder in NES Remix vor einigen Jahren finden würde, alle basierend auf den Donkey-Kong-Spielen, die in Nintendos Bibliothek klassischer Spiele auf der Nintendo Switch Online verfügbar sind.

Diese Spiele sind die Donkey Kong Country-Trilogie auf dem SNES, die Donkey Kong Land-Trilogie auf dem Game Boy und die NES-Ports der Arcade-Spiele. Wenn du auch Donkey Kong Bananza besitzt, kannst du auch Herausforderungen spielen, die auf dem neuesten DK-Spiel basieren. Wenn du sie abschließt, gewinnst du spezielle digitale Karten, um eine digitale Sammlung zu erstellen.

Aber Vorsicht! Diese DK-Herausforderungen sind nur für eine begrenzte Zeit verfügbar: zwischen dem 9. Juni und dem 1. September 2026. Danach sind diese Herausforderungen vorbei, also solltest du besser spielen und deine digitale Kartensammlung fertigstellen.

Es ist auch erwähnenswert, dass man statt eines Spiels im Menü auf diese Herausforderungen über das kreisförmige Nintendo Switch Online-Symbol im Menü der Konsole zugreifen kann. Und das nur für Switch 2, nicht für die originale Switch.

Donkey Kong Bananza Das DLC hat eine Mario-Kollaboration, aber auch begrenzte Zeit

Gleichzeitig kündigte Nintendo an, dass der Donkey Kong Bananza DLC, DK Island & Emerald Rush, eine zeitlich begrenzte Zusammenarbeit mit Super Mario haben wird: Elemente wie Blöcke werden auf DK Island erscheinen, und du wirst spezielle Mario- und Luigi-Outfits für DK und Pauline gewinnen.

Aber sei vorsichtig, denn es wird auch nur eine zeitlich begrenzte Zusammenarbeit sein... In vier Wellen: