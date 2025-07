Djokovics und Sinners Weg ins Wimbledon-Halbfinale geht heute weiter

HQ

Die zweifelhafte Hinrunde von Novak Djokovic, in der 2025 keine Titel gewonnen wurden, hat in Wimbledon bisher dennoch zu einem beeindruckenden Lauf geführt. Der 38-jährige Serbe ist mit drei Siegen und nur einem Satzrückstand in seinem ersten Spiel gegen Alexandre Müller, in dem er eine Krankheit überwunden hat, verblüffend. Gegen Daniel Evans und Miomir Kecmanovic gewann er dann jeden Satz in dominanter Manier (6-4, 6-3, 6-2, 6-0...).

Djokovic, Sechster der ATP-Weltrangliste, wird heute Nachmittag um 13:30 Uhr BST und 14:30 Uhr MESZ im Rahmen des Achtelfinales auf die Nummer 11 der Welt, Álex de Miñaur, treffen. Er steht in einer Reihe mit Jannik Sinner, der nach seiner Niederlage in Roland Garros und seinem frühen Aus in Halle alle Rivalen besiegt hat (6:1, 6:3- 6:1 gegen Pedro Martínez; 6:1, 6:1, 6:3 gegen Aleksandar Vukic; 6:4, 6:3, 6:0 gegen Luca Nrdi). Sein Achtelfinalspiel gegen Grigor Dimitrov, die Nummer 21 der Welt, findet ebenfalls am Montagnachmittag statt, und zwar frühestens um 16:20 Uhr BST, 17:20 Uhr MESZ.

Ein Halbfinale zwischen Djokovic und Sinner, wie es in Roland Garros geschehen ist, wird diesseits der Charts erwartet. Carlos Alcaraz, der bereits im Viertelfinale steht, wird auf Cameron Norrie treffen, während Taylor Fritz am Dienstag, den 8. Juli, auf Khachanov treffen wird.