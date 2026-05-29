Djokovic, Zverev, Jódar, Fonseca... wer wird Roland Garros ohne Sinner gewinnen?

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Jannik Sinners Ausscheidung bei Roland Garros, nachdem er wegen eines medizinischen Problems verloren hatte, als er kurz davor war, Juan Manuel Cerúndolo zu sweepen, hat den Grand Slam auf eine Weise eröffnet, die niemand erwartet hatte. Die letzten neun Grand Slams wurden immer entweder von Sinner oder Carlos Alcaraz gewonnen, der verletzungsbedingt ausfällt und ebenfalls Wimbledon verpassen wird. Ohne sie ist es ungewiss, wer die French Open 2026 gewinnen wird.

Logischerweise würde man erwarten, dass die nächsthöher platzierten Spieler bessere Gewinnchancen haben. Weltranglistendritter Alexander Zverev hat 24 ATP-Einzeltitel gewonnen, aber nie einen Grand Slam gewonnen, obwohl er drei Finals erreicht hat. Dieses Roland Garros bietet dem 29-jährigen Deutschen eine seltene Chance, ohne auf seinen härtesten Gegner zu treffen: Sinner hat Zverev in den letzten neun Matches komplett besiegt, jeden einzelnen seit 2024, darunter vier Matches 2026 bei Masters 1.000 Turnieren, bei denen Zverev völlig überwältigt wurde, ohne auch nur einen Satz vom Italiener zu holen.

Dies könnte jedoch tatsächlich die letzte Chance für den alternden Novak Djokovic sein, der letzte Woche 39 Jahre alt wurde und in dieser Saison nur wenige Spiele bestritten hat, sich für Grand Slams reservierte (er erreichte mindestens das Halbfinale in den letzten fünf Majors, einschließlich des Australian Open Finals im Februar), mit dem Ziel, einen rekordverdächtigen 25. Grand-Slam-Titel seiner Karriere zu gewinnen. Doch heute steht er vor einer großen Herausforderung: Er spielt um 15:30 Uhr MESZ, auf dem Höhepunkt der Hitzewelle (erwartete Temperaturen um 34ºC), gegen Joao Fonseca, ein 20-jähriges Supertalent, von dem viele glauben, dass er eines Tages einen Grand Slam gewinnen wird... Warum nicht jetzt?

Aber wenn wir über junge Talente sprechen, hat fast niemand außer Sinner dieses Jahr eine bessere Bilanz auf Sand als Rafael Jódar, 17-3 in seiner ersten ATP-Saison, der einen ATP-250-Titel in Marrakesch gewann und dann das Halbfinale in Barcelona ATP 500 sowie das Viertelfinale in Madrid und Rom ATP 1.000 erreichte. Der Spanier hat einen relativ leichteren Weg in Roland Garros, bevor er im Viertelfinale gegen Zverev antreten kann.

Aber ehrlich gesagt wäre es nicht ausgeschlossen, wenn jemand anderes Roland Garros gewinnen würde, selbst der französische Teenager Moïse Kouamé, der kürzlich 17 geworden ist, ist ein echter Anwärter, unterstützt von den Menschenmengen, die einen neuen aufstrebenden Stern in Frankreich skandieren.

Casper Ruud, Andrey Rublev, Alex de Miñaur, Felix Auger-Aliassime, Martín Landaluce... ohne Sinner fühlt sich das wie der offenste Grand Slam seit Jahren an. Wer glaubst du, wird Roland Garros 2026 gewinnen?