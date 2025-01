Djokovic überholt Alcaraz in epischem Match und zieht ins Halbfinale der Australian Open ein

HQ

Novak Djokovic hat sich den Sieg in einem hart umkämpften Kampf gegen Carlos Alcaraz gesichert, ein Viertelfinalspiel bei den Australian Open, das wie ein Finale wirkte. Es war die am sehnlichsten erwartete Begegnung seit der Bekanntgabe der Startliste, und sie enttäuschte nicht, denn Djokovic zeigte, dass er trotz seines Alters immer noch in unglaublicher Form ist.

Obwohl Alcaraz den ersten Satz für sich entscheiden konnte, lag er die meiste Zeit des Spiels hinter Djokovic zurück: 6:4, 6:4, 6:3, 6:4. Alcaraz nutzte seinen schnellen Aufschlag, aber Djokovic hatte sich seine Breakbälle hart erarbeitet, und das zeigt sich, was ihm half, das Halbfinale zu erreichen und seinem möglichen 25. Grand-Slam- und 100. ATP-Titel näher zu kommen.

Wie schon im Finale von Paris 2024 nutzte Djokovic (37) seine Erfahrung, um Alcaraz (21) zu besiegen, ein riesiger Altersunterschied von 15 Jahren. Der Serbe hat nun zehn Mal die Australian Open gewonnen, der einzige Grand-Slam, der in Alcaraz' Lebenslauf noch fehlt.

Der Spanier wird noch mindestens ein Jahr warten müssen, aber dies war vielleicht die letzte Chance für Djokovic, auf diesem hohen Niveau zu spielen, in einem so ungewöhnlichen Alter, dass sein Trainer sein ehemaliger Rivale Andy Murray ist.

"Ich wünschte, dieses Spiel heute wäre das Finale", sagt Djokovic

In einem Interview nach dem Spiel, das auf der ATP Tour zu lesen ist, sagte Djokovic seinen "größten Respekt und seine Bewunderung für Carlos, alles, wofür er steht und was er bisher in seiner Karriere erreicht hat. Was für ein toller Kerl er ist, und ein noch besserer Wettkämpfer. Jüngste Nummer 1 der Welt, vier Grand Slams und ich bin sicher, dass wir noch viel von ihm sehen werden."

Alcaraz sammelte 126 Punkte, nur neun weniger als Djokovic. Darunter dieser 50-Sekunden-Punkt, der das gesamte Rod Laver-Publikum zum Applaus brachte.

Djokovic beschrieb es als eines seiner epischsten Matches auf jedem Platz. "Er wird sicher länger da sein als ich. Ich wünschte nur, dieses Spiel heute wäre das Finale, ehrlich." Als nächstes trifft Djokovic am Freitag auf Alexander Zverev.