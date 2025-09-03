Djokovic hofft, bei den US Open "die Pläne der meisten Leute durcheinander zu bringen"

HQ

Novak Djokovic hofft, am kommenden Freitag, wenn er im Halbfinale der US Open auf Carlos Alcaraz trifft, "die Pläne der meisten Leute durcheinander zu bringen". Es wird erwartet, dass Jannik Sinner und Carlos Alcaraz im Finale gegeneinander antreten werden, wie sie es bei den letzten beiden Grand Slams Wimbledon und Roland Garros getan haben. Zusammen haben sie die letzten sieben Majors im Herreneinzel gewonnen.

"Wir wissen, dass sie die beiden besten Spieler der Welt sind. Jeder erwartet und freut sich wahrscheinlich auf das Finale zwischen den beiden. Ich werde versuchen, die Pläne der meisten Leute durcheinander zu bringen", sagte Djokovic nach seinem Sieg gegen Taylor Fritz im Viertelfinale (und baute damit eine 11:0-Bilanz gegen den Amerikaner aus). Mit dem Sieg beweist Djokovic, trotz seines Alters von 38 Jahren und einiger Inkonstanz bei anderen Turnieren, dass er seine Kräfte für die Majors einteilt: Bei allen vier Grand Slams stand er in diesem Jahr im Halbfinale.

"Sinner muss noch ein paar Matches gewinnen, um ins Finale zu kommen. Aber sie spielen das beste Tennis aller Spieler hier. Sie waren von Beginn des Turniers an die dominierende Kraft. Aber ich werde definitiv nicht mit einer weißen Flagge auf den Platz gehen. Ich glaube nicht, dass irgendjemand das wirklich tut, wenn er sie spielt, aber ich ganz besonders nicht.

Ich habe mich in diesem Jahr wieder in das Halbfinale eines Grand Slams gebracht. Ich war in dieser Saison sehr konstant, sehr konstant bei Slams und das habe ich zu Beginn des Jahres gesagt, dass ich mein bestes Tennis spielen und die besten Ergebnisse erzielen möchte. Hier sind wir. Ich habe noch eine Chance, noch einen Schlag", sagte der Serbe, der im Head-to-Head mit 5:3 gegen Alcaraz führt, darunter 3:0 auf Hartplätzen. Alcaraz ist jedoch wohl auf seinem besten Niveau aller Zeiten und hat 35 der letzten 36 Spiele gewonnen... mit Ausnahme des Wimbledon-Finales, das er gegen Sinner verlor.