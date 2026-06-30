Djokovic hat einige radikale Ideen, um jüngere Zuschauer für Tennis zu gewinnen: "Ich werde immer die Tradition dieses Sports verteidigen, aber..."

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Novak Djokovic begann seinen Kampf um den achten Wimbledon-Titel und den 25. Grand-Slam-Sieg mit einem hart erkämpften Sieg gegen Wu Yibing in vier Sätzen und wird sich heute ausruhen, bevor er morgen Dienstag, den 1. Juli, gegen Stefanos Tsitsipas antritt. In seiner Pressekonferenz nach dem Match überraschte Djokovic, indem er lange und ausführlich über die Dinge sprach, die er für nicht im modernen Tennis hält... einschließlich etwas, über das nicht viele sprechen, wie die Unfähigkeit des Tennis, jüngere Zuschauer anzusprechen.

Müssen Tennismatches kürzer sein? Djokovic deutete an, dass dies die Lösung sein könnte. "Junge Leute schauen vielleicht die Grand Slams, aber sie werden nicht jeden Tag vier oder fünf Stunden ein Spiel verfolgen. Die Aufmerksamkeitsspanne hat sich verändert, und wir müssen verstehen, wie der aktuelle Markt funktioniert", sagte Djokovic (über Punto de Break).

Der 38-jährige Serbe erklärte, dass er "immer die Tradition und Geschichte dieses Sports verteidigen werde", aber sie müssten sich fragen, wie sie junge Menschen in den Tennis bringen können. "Vor einigen Jahren führte die PTPA eine Studie durch, die ergab, dass das Durchschnittsalter eines Tennisfans 61 Jahre betrug. Mit allem gebotenen Respekt, wir müssen ein viel jüngeres Publikum anziehen."

Djokovic schlug dann eine Reihe von Änderungen vor, die vielleicht zu radikal sind, aber für die langfristige Gesundheit des Sports notwendig sein könnten. "Meiner Meinung nach sollten Turniere auf dem Circuit mit dynamischeren Formaten, kürzeren Matches und fesselnderen Angeboten für die Zuschauer experimentieren. Die Grand Slams sind eine andere Geschichte, aber außerhalb davon müssen wir es wagen, zu innovieren."

Djokovic slammt die zweiwöchigen Masters 1.000-Turniere

Djokovic sprach auch über eine regelmäßige Beschwerde unter Tennisspielern, den qualvollen Kalender mit mehr verpflichtenden Turnieren und insbesondere den längeren Masters-1.000-Turnieren, die bis zu zwei Wochen dauern. "Ich war schon immer gegen dieses Format. Aus kommerzieller Sicht schafft es zwar mehr Wert, aber die Frage ist: Wert für wen? Vor allem für die Turnierbesitzer. (...) Diese vier zusätzlichen Tage bringen viel mehr Geld für die Turniere ein als für die Spieler selbst."