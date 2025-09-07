Djimon Hounsou schließt sich Henry Cavill in Chad Stahelskis Highlander-Reboot an

HQ

Es wurde bestätigt, dass Djimon Hounsou sich der Besetzung von Chad Stahelskis Highlander-Reboot anschließen wird, wo er neben Henry Cavill, Russell Crowe, Dave Bautista, Karen Gillan und Marisa Abela in guter Gesellschaft sein wird. Das Projekt, das jetzt unter dem Banner von Amazon floriert, scheint bereit zu sein, Ende dieses Monats mit den Dreharbeiten in Schottland, England und Hongkong zu beginnen.

Wie bereits enthüllt, wird Cavill die Farben von MacLeod als schottischer Krieger tragen, der entdeckt, dass er unsterblich ist. Unter der Führung des Schwertkämpfers Ramirez, gespielt von Russell Crowe, tritt er in epischen Schlachten, die sich über Jahrhunderte erstrecken, gegen andere Unsterbliche an. Dave Bautista schlüpft in die Rolle des furchterregenden Kurgen, während Karen Gillan MacLeods Frau spielt.

Berichten zufolge soll Hounsou einen afrikanischen unsterblichen Krieger darstellen, während Drehbuchautor Michael Finch angeblich eine größere, nuanciertere Welt mit Unsterblichen aus der ganzen Welt aufbaut. Stahelski selbst hat auch angedeutet, was die Fans von dem Reboot erwarten können:

"Wir bringen es von den frühen 1500er Jahren in den Highlands in die Zeit jenseits des heutigen New York und Hongkong und sehen, wie es läuft. Es gibt große Handlungsmöglichkeiten. Es gibt die Chance, einen Charakter zu spielen, den nicht viele Leute spielen können. Und es ist ein bisschen wie eine Liebesgeschichte, aber nicht so, wie man denkt. Bei John Wick habe ich viel darüber gelernt, wie man das Storytelling ein wenig verbiegt... eine andere Art von Mythos."

Also, freust du dich schon auf den neuen Highlander?