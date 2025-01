Djimon Hounsou prangert systemischen Rassismus in Hollywood an

HQ

Djimon Hounsou ist wahrscheinlich der bekannteste Schauspieler, der jemals aus Benin kam, und wahrscheinlich auch einer der bekanntesten afrikanischen Schauspieler. Er hat im Laufe der Jahre in unzähligen Filmen und Franchises mitgespielt, sei es Marvel (Guardians of the Galaxy, Captain Marvel, What If...? ), DC (Shazam, Aquaman, Black Adam ), A Quiet Place: Day One, The King's Man, Gran Turismo, Rebel Moon, Charlie's Angels, Fast & Furious 7, The Legend of Tarzan, King Arthur: Legend of the Sword, How to Train Your Dragon 2 und eine ganze Liste anderer. Unnötig zu erwähnen, dass Hounsou bereits eine bemerkenswerte Karriere hinter sich hat, eine Karriere, die sogar zu Oscar-Nominierungen in Blood Diamond und In America führte, und trotzdem hat Hounsou gesagt, dass er immer noch mit systemischem Rassismus in Hollywood konfrontiert ist.

In einem Interview mit CNN hat Hounsou offen darüber gesprochen, wie er immer noch darum kämpft, seinen Lebensunterhalt in der Filmindustrie zu verdienen, und dass seine Erfahrung ein Beispiel für "Systemrassismus" ist. Konkret erklärte Hounsou:

"Ich kämpfe immer noch darum, meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Nach 30 Jahren... Vielleicht habe ich in den ersten 10 Jahren versucht, mich an die Branche zu gewöhnen, mich zu etablieren. Aber ich bin jetzt seit über zwei Jahrzehnten in diesem Geschäft und mache Filme, habe zwei Oscar-Nominierungen erhalten und in vielen Blockbuster-Filmen mitgewirkt, und trotzdem kämpfe ich immer noch finanziell, um meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Ich bin definitiv unterbezahlt.

"Das ist für Sie ein Zeichen dafür, dass man mit systemischem Rassismus nicht leichtfertig umgehen kann. Es ist so tief in so vielen Dingen verankert, die wir auf der ganzen Linie tun. Man überwindet es nicht. Man muss einfach irgendwie damit umgehen und so gut wie möglich überleben."

Dies ist nicht der erste Fall, in dem Hounsou über Lohnunterschiede und systemischen Rassismus in Hollywood spricht, denn er wurde 2023 in einem Interview mit dem Guardian mit den Worten zitiert, er fühle sich "in Bezug auf die Finanzen und auch in Bezug auf die Arbeitsbelastung betrogen".