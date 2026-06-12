Ich hatte schon immer enormen Respekt vor DJIs Mic Mini, von Anfang an. Zwei Mikrofone und einen Sender in ein AirPods-Gehäuse zu packen, damit sie immer einsatzbereit sind, und zusätzlich so viel Aufwand zu vermeiden, dass wir so nah wie möglich an Plug-and-Play sind – nun, das ist als jemand, der häufig aufnimmt, leicht zu lieben.

Im Laufe der Jahre hat DJI das Gehäuse verkleinert, die Reichweite und Akkulaufzeit aufgerüstet, aber was sie nicht angerührt haben, ist die Tatsache, dass ein Set DJI-Mikrofone mit einem ziemlich hohen Preis erhältlich ist, vielleicht sogar zu hoch.

Hier ist also die DJI Mic Mini 2, eine erschwingliche Alternative zum DJI Mic Mini 3, die an Funktionen kaum verzichtet. Wie immer befinden sich zwei Mikrofone im Gehäuse, die diesmal mit einem Magneten befestigt werden können. Das bedeutet, dass sie an mehr Stellen als nur an einem Halsband montiert werden können. Das Ganze ist wunderschön aus robusten Materialien gefertigt und wirkt auch mit angebrachter Windschutzscheibe entsprechend diskret.

Jedes Mikrofon hält 11 Stunden, der Empfänger 10 Stunden, aber mit dem Gehäuse solltest du insgesamt 48 Stunden zwischen den Fahrten zum Ladegerät aufnehmen können, was eine großartige Möglichkeit ist, die Technologie unendlich nützlicher zu machen.

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Die Reichweite beträgt 400 Meter mit dem DJI Mic Mini Receiver oder 300 Meter mit einem mobilen Empfänger, und wir konnten diese Behauptung nicht ganz bestätigen, aber wir können bestätigen, dass der Klang glasklar über einen großen Fußballplatz hinweg durchkam. Der Ton ist 48kHz/24-Bit und bleibt sowohl tief als auch breit. Dieser Sound wird über die DJI OsmoAudio Direct Connection erzielt, was auch bedeutet, dass er direkt an das Osmo Pocket 3 sowie die Osmo Action 5 und 6 angeschlossen werden kann, ohne dass der Nano überhaupt einen Receiver benötigt, da er einfach eingebaut ist.

Hier gibt es eine Fülle von Funktionen, wie eine automatische Clipping-Steuerung, die kleine Spitzen und andere Overdrive-Formen verhindert, verschiedene Klangprofile und sogar zweistufige Rauschunterdrückung. All dies bietet viele Anpassungsmöglichkeiten, aber es gibt auch offensichtliche Funktionen, die gekürzt wurden, um einen Preis von knapp unter 50 Pfund zu erreichen. Diesmal gibt es keine interne Aufnahme, was bedeutet, dass es bei einem Signalausfall keine Backups gibt und auch kein 32-Bit-Float, was dir weniger Spielraum verschafft, wenn du gerne eine Aufnahme polierst.

Es gibt auch keinen 3,5-mm-Lavalier-Eingang, wenn du lieber ein Clip-on-Mikrofon statt des Hauptmikrofons verwenden möchtest. Am nervigsten war jedoch das Fehlen jeglicher echter visueller Rückmeldungen, da es keine Anzeige gibt, die mir als Aufnahmeperson einen schnellen Einblick in mögliche Probleme mit den Levels geben könnte.

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Allerdings sind als Konkurrent des Røde Wireless Micro sowohl Akkulaufzeit als auch Aufnahmequalität deutlich besser, und die Gehäuselösung bedeutet, dass als "Run-and-Gun"-Setup immer alles einsatzbereit und aufgeladen ist. Es ist schwer zu kritisieren, daher würde ich persönlich wahrscheinlich das DJI Mic 3 wählen, aber es gibt viele gute Gründe, warum semi-professionelle Enthusiasten den Mini 2 wählen sollten.