DJ Snake, Aya Nakamura und Theodora eröffnen den Esports World Cup 2026

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In etwas mehr als zwei Wochen startet die Esports-Weltmeisterschaft 2026, mit unzähligen Organisationen und Spielern, die im Juli und August nach Paris, Frankreich, strömen, um einen Anteil am insgesamt satten Preisgeld von 75 Millionen Dollar zu erlangen.

Da die ersten Turniere ab dem 7. Juli stattfinden, hat die Esports Foundation Informationen zur Eröffnungsfeier des Festivals und zu den Live-Auftritten des Festivals geteilt.

Nach der Eröffnung des Festivals 2025 von Post Malone wird die Show 2026 DJ Snake, Auya Nakamura und Theodora zu einem Auftritt im La Seine Musicale, einem Veranstaltungsort mitten im berühmten Fluss, am 8. Juli zusammenbringen. Alle drei Stars wurden ausgewählt, da sie aktuelle oder aufstrebende große Namen im französischen Musikbereich sind.

Bis diese Zeremonie stattfindet, werden bereits einige Turniere begonnen haben. Die Apex Legends Global Series Split 1 Playoffs haben begonnen, ebenso wie das Dota-2-Turnier und das Fatal Fury: City of the Wolves-Event. Das letzte Turnier der ersten Woche wird das Valorant-Event sein, das am 9. Juli beginnt.