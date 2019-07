DJ Dimitri Vegas tritt nächsten Monat in Mortal Kombat 11 auf

Warner Bros. hat kürzlich eine Zusammenarbeit mit DJ Dimitri Vegas in Mortal Kombat 11 bekanntgegeben, denn der Musiker wird als alternativer Skin von Sub-Zero in das Spiel aufgenommen. Das entsprechende Update wird am 22. August kostenlos auf allen Plattformen bereitstehen, auf der Gamescom wird uns der Entwickler sicher neue Informationen zur Verfügung stellen. Vegas hat den Track aus dem Launch-Trailer zusammengemischt und scheint ein großer Fan des Projekts zu sein, wenn Netherrealm ihn in ihrem Spiel verewigen.

