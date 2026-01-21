Dixie Kong erscheint als spielbarer Charakter in Donkey Kong Country Returns HD

HQ

Nintendo hat bekannt gegeben, dass ein neues Update für Donkey Kong Country Returns HD erschienen ist, das dem Spiel einige vielversprechende und spannende Features hinzufügt – alles komplett kostenlos.

Jetzt verfügbar auf den Geräten Nintendo Switch 1 und 2, besteht das Update aus drei Hauptkomponenten. Die erste ist die Einführung von Dixie Kong als spielbarer Charakter, der sowohl im Einzelspielermodus als auch im lokalen Koop-Modus eingesetzt werden kann.

Hinzu kam die Einführung eines neuen Turbo Attack -Modus, der es den Spielern ermöglicht, in einer Hochgeschwindigkeitsversion dessen, was sie bieten, durch die Level zu fliegen.

Zuletzt finden wir die erwarteten Nintendo Switch 2 Verbesserungen, darunter "verbesserte Auflösung, höherauflösende Grafiken und schnellere Ladezeiten." Zusätzlich zur Unterstützung von GameShare, sodass Spieler ihre Kopie lokal mit denen teilen können, die keine Kopie besitzen.

Der berüchtigte Sonnenuntergang und andere kleinere Reparaturen, die von der Gemeinde gefordert wurden

Obwohl es nicht Teil der offiziellen Notizen ist, haben Nutzer auch eine Reihe kleinerer Korrekturen bemerkt, die sie seit einem Jahr angefordert hatten. Dazu gehören die Rückkehr des Treetop Bop-Sonnenuntergangs, der auf der Wii zu sehen war und auf der Switch unerklärlicherweise verschwand, sowie der "Bounce-Glitch", der verhinderte, dass der zweite Spieler von einem Gegner abprallte, auf den der Erste getreten war.

Da all dies kostenlos hinzugefügt wurde, muss man sich fragen, wie Nintendo entscheidet, ob ein Switch 2 -gerüstetes Update bezahlt oder kostenlos geliefert werden sollte, besonders angesichts des enttäuschenden Animal Crossing: New Horizon-Upgrades...