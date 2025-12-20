Divinity: Original Sin II und alle anderen Divinity-Spiele bekommen nach Larians neuer Spielenthüllung einen Spielerbonus

HQ

Bei den Game Awards stellte Larian ihr kommendes Projekt Divinity vor. Wir bekamen nur einen filmischen Trailer für das neu angekündigte Rollenspiel, aber das reichte immer noch, um die Fans in Aufregung zu versetzen, als das Studio in seine geliebte Fantasiewelt zurückkehrt.

Aus Aufregung nach dieser Veröffentlichung sind Tausende von Spielern zu den älteren Divinity-Spielen zurückgekehrt. Divinity: Original Sin II hatte am vergangenen Wochenende eine Spielerzahl von 10.000+ erreicht, nachdem zuvor meist etwa 3.000 Spieler gezählt wurden.

Außerdem verzeichnen laut TheGamer alle anderen Divinity-Spiele einen explosionsartigen Anstieg der Spielerzahlen. Divine Divinity stieg von 33 auf 153 Spieler, Beyond Divinity von einem auf neun Spieler und Divinity 2 von 62 auf 140 nach The Game Awards. Das erste Divinity: Original Sin hat ebenfalls einen schönen Sprung auf 1.757 von etwa 900 Spielern erzielt.

Das sind keine massiven Zunahmen, aber sie zeigen, dass die Menschen hungrig nach mehr Divinity sind. Wir wissen nicht, wann Larian plant, dieses neue RPG zu veröffentlichen, aber wir wissen, dass es ein riesiges Spiel wird. Vielleicht solltest du nicht den Atem anhalten.