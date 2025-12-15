Divinity: Original Sin II - Definitive Edition jetzt verfügbar für PlayStation 5, Xbox Series und Nintendo Switch 2

HQ

In den letzten Wochen wurde viel über Larian Studios gesprochen, aber erst vor fünf Tagen wussten wir, wovon wir sprachen. Denn diese Statue, die zehn Tage vor den Game Awards in der Wüste erschien, war tatsächlich eine Vorschau auf die große Ankündigung, dass Larian nach Baldur's Gate III, Divinity, seinen nächsten Titel vorstellt.

Obwohl wir nur einen cineastischen Trailer gesehen haben, besteht kein Zweifel, dass RPG-Fans sich auf etwas freuen, und tatsächlich gab es viele, die nach der Ankündigung das ursprüngliche geistige Eigentum des Studios genossen haben, das ebenfalls stark von den SRD-Regeln (System Reference Document) inspiriert ist. Und das Studio hatte bereits einen Plan, vom Hype für seinen nächsten Titel zu profitieren.

Die PlayStation 5-, Xbox Series- und Nintendo Switch 2-Versionen von Divinity: Original Sin II - Definitive Edition, die alle veröffentlichten Inhalte des Spiels enthält, sind jetzt verfügbar. Damit erweitert der neueste Teil der Reihe seine Spielerschaft und fügt einige (wenn auch geringe) Verbesserungen in das bereits für Xbox One-, PS4- und Switch-Spieler verfügbare Erlebnis hinzu. Für sie ist dieses Plattform-Upgrade auf die neuen Versionen jedoch komplett kostenlos, und für den Rest ist jetzt der beste Zeitpunkt, um mitzumachen, da sie einen tollen Vorweihnachtsrabatt haben.

Falls Sie weitere Details benötigen, hat Larian einen sehr umfassenden Artikel auf ihrer Website veröffentlicht, und die Antworten finden Sie auch im Trailer unten.