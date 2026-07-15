Ditto, Pikachu und Snorlax werden zu Luxusschmuck, als Pokémon 30 wird
Leider vermuten wir, dass die Preisschilder für die meisten Fans einen Kauf unmöglich machen werden.
Schmuck, inspiriert von der Welt der Videospiele, ist nichts Neues. Im Gegenteil, es scheint immer häufiger zu werden, sowohl Halsketten als auch Ringe sogar in offiziellen Online-Shops zu finden. Meistens sind das weniger exklusive Gegenstände, aber es gibt natürlich Ausnahmen, und wir haben jetzt ein Beispiel davon von U-Treasure.
Gemeinsam mit Nintendo und Game Freak haben sie pünktlich zum 30-jährigen Jubiläum der Pokémon-Reihe eine Vielzahl von Halsketten entworfen, und das sind hochwertigere Stücke. Alle Halsketten sind in 18-Karat-Gold oder vergoldet erhältlich, aber man bekommt, was man bezahlt, und wenn man Snorlax in 18-Karat-Gold möchte, kostet das 990.000 yen (etwa 4.600 ¥ / 5.350 €), obwohl es auch etwas günstigere Optionen wie Ditto und Pikachu gibt, unter anderem.
Alle Halsketten werden mit einem Anhänger mit dem 30-Jahr-Jubiläumslogo auf der Rückseite geliefert und werden im Januar 2027 verschickt. Wenn Sie ein bisschen Schaufensterbummeln möchten, schauen Sie hier vorbei und schauen Sie sich die Auswahl an.