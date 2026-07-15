Ditto, Pikachu und Snorlax werden zu Luxusschmuck, als Pokémon 30 wird

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Schmuck, inspiriert von der Welt der Videospiele, ist nichts Neues. Im Gegenteil, es scheint immer häufiger zu werden, sowohl Halsketten als auch Ringe sogar in offiziellen Online-Shops zu finden. Meistens sind das weniger exklusive Gegenstände, aber es gibt natürlich Ausnahmen, und wir haben jetzt ein Beispiel davon von U-Treasure.

Gemeinsam mit Nintendo und Game Freak haben sie pünktlich zum 30-jährigen Jubiläum der Pokémon-Reihe eine Vielzahl von Halsketten entworfen, und das sind hochwertigere Stücke. Alle Halsketten sind in 18-Karat-Gold oder vergoldet erhältlich, aber man bekommt, was man bezahlt, und wenn man Snorlax in 18-Karat-Gold möchte, kostet das 990.000 yen (etwa 4.600 ¥ / 5.350 €), obwohl es auch etwas günstigere Optionen wie Ditto und Pikachu gibt, unter anderem.

Alle Halsketten werden mit einem Anhänger mit dem 30-Jahr-Jubiläumslogo auf der Rückseite geliefert und werden im Januar 2027 verschickt. Wenn Sie ein bisschen Schaufensterbummeln möchten, schauen Sie hier vorbei und schauen Sie sich die Auswahl an.