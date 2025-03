Disturbing Hell is Us nimmt seinen Platz im September-Veröffentlichungskalender ein

HQ

Es gab viele Spekulationen darüber, was Rogue Factor mit Hell is Us ausheckt, dem Third-Person-Action-Adventure-Titel, den wir letztes Jahr beim State of Play im September zum ersten Mal gesehen haben. Seitdem haben wir nichts mehr gehört, aber heute haben wir von seinem Art und Creative Director, Jonathan Jacques-Belletete, während der Nacon Connect einen viel tieferen Einblick in das Spiel bekommen.

Darin bekamen wir einen Einblick in neue Szenarien, Feinde und Situationen, denen wir direkt in Hell is Us begegnen werden, während das Spiel uns in Situationen wirft, die uns dazu bringen, unsere emotionalen Säulen von innen heraus zu überdenken. Auf eine sehr organische Art und Weise haben wir sowohl die Erkundung des Schauplatzes als auch die Rätsel gesehen, während wir die Punkte verbinden, die die Geschichte verbinden. Es tut mir leid, dass ich so mysteriös bin, aber ich bin mir sicher, dass ihr viel besser verstehen werdet, warum wir das Geheimnis so mysteriös wie möglich halten wollen, mit Hell is Us vor seiner Veröffentlichung am 4. September 2025 auf PC und Konsolen.

Schaut euch diesen neuen Trailer für das Spiel unten an.