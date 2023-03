Distant Bloom erhält einen charmanten neuen Gameplay-Trailer

HQ

Distant Bloom ist ein charmanter Indie-Titel, der noch in diesem Jahr für den PC veröffentlicht wird. Hier haben wir die Aufgabe, eine "trostlose Welt" wiederherzustellen, um sie wieder zu einem blühenden Ort zu machen, während wir gleichzeitig herausfinden, was mit ihr passiert ist.

Es wird von Ember Trail entwickelt, mit Kinda Brave-Veröffentlichung, und jetzt haben wir einen neuen Trailer, der viel Gameplay enthält, in dem wir "einer Crew von Alters am Lagerfeuer folgen, während sie sich an einen weiteren Tag voller Entdeckungen auf Altra 3 erinnern".

Hier ist, was wir laut der Pressemitteilung erwarten können:



Erkunde eine trostlose Welt und stelle ihre blühende Vergangenheit mit der Kraft der Pflanzen wieder her!



Nähren Sie neues Leben, indem Sie lernen, sich um eine vielfältige außerirdische Flora zu kümmern. Spielen Sie mit Pflanzenstrukturen und schaffen Sie ein blühendes Ökosystem!



Verwandeln Sie Ihre Ernte in Rezepte, Werkzeuge und Gegenstände, mit denen Sie Ihre Homebase aufbauen und verbessern können.



Vereinen Sie Ihre verstreute Crew zu einer Community, in der jedes Mitglied seine eigene Geschichte zu erzählen hat.



Erkunde die Wildnis, um die Geschichte dieses seltsamen Planeten zu entdecken. Was - oder wer - hat die rätselhaften Ruinen hinterlassen, die über das Land verstreut sind?



Verändere die Welt! Deine Handlungen wirken sich nicht nur auf die Natur, sondern auch auf die Zukunft deiner Crew aus.