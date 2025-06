Dispatch Vorschau: Auch Manager können Helden sein

HQ

Bei den The Game Awards 2024 haben wir die ersten Bilder von Dispatch gesehen. Ich habe mir damals nicht wirklich die Zeit genommen, mir auszurechnen, was es ist, sondern nur gesagt: "Das sieht schön aus – merken wir es uns rein". Denn es sieht sehr gut aus, auch wenn die Szenen, die man außerhalb des Computerbildschirms (der der Hauptarbeitsplatz im Spiel ist) erleben, mehr oder weniger interaktive Zwischensequenzen mit Dialogoptionen sind. Aber dieser Teil funktioniert wirklich, wenn die Gesamtqualität so hoch ist, fast himmelhoch.

Zunächst einmal ist es unglaublich stilvoll und der Kunststil ist pervers ansprechend - wie eine Mischung aus Pixar und Into the Spider-Verse, irgendwie. Dann gibt es noch die Synchronsprecher, die dieses Spiel auf ihren Schultern tragen. Wenn 75 % aller Interaktionen über ein Funkgerät erfolgen, müssen die Stimmen genau richtig sein - und sie sind hier. Es gibt eine illustre Liste von Schauspielern, die Dispatch ihre Stimmen leihen, wobei Aaron Paul (Breaking Bad) die Hauptrolle von Robert Robertson/Mecha Man spielt. Dann gibt es noch Jeffrey Wright, den wir in der Last of Us-Serie gesehen haben, sowie Matthew Mercer und Laura Bailey, die zu den größten Akteuren in der Branche gehören. JackSepticEye, der YouTuber, taucht ebenfalls auf und spricht Punch-Up, der einer der Helden ist, die Teil der Macht sind, die man befehligen muss.

Dies ist kein gewöhnliches Superheldenspiel, zumindest nicht am Anfang. Da ich nur das erste Kapitel gespielt habe, weiß ich nicht, wie sich die Geschichte später entwickeln wird, aber was man im ersten Teil des Spiels damit verbringt, ist sicherzustellen, dass der/die richtige(n) Held(en) zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind. Auf dem Computer, an dem man arbeitet, sieht man eine Karte eines Teils der Stadt, und wenn Leute anrufen und Hilfe brauchen, muss man die Situation mit dem richtigen Protagonisten abgleichen. Zum Beispiel braucht ein kleiner Junge, der von einem hohen Baum gerettet werden muss, einen Helden, der athletisch ist, aber das Kind auf dem Weg nach unten nicht erschreckt. Andere Missionen erfordern mehr Intelligenz, während andere jemanden benötigen, der schnell vor Ort ist und die Arbeit auf der Flucht erledigen kann.

Darüber hinaus entwickeln Sie mit dem Erfolg in den Missionen die Fähigkeiten des heldenhaften Berufs. Darüber hinaus wirst du im Laufe der Zeit feststellen, dass einige von ihnen besser mit anderen Helden kompatibel sind oder dass andere sich besser als Anführer eignen. Es gibt viele Kombinationen und Synergien zu entdecken, und sie sind nicht alle positiv, sondern eher etwas, das wie Nebenwirkungen nach falscher Medikation aussieht.

In der Episode, die ich gespielt habe, gibt es Invisigal - eine Heldin, die sich (überraschenderweise) unsichtbar machen kann, Malevola, die ein Dämon aus "Down Under" ist, Punch-Up, der sehr kleine, aber charismatische Kraftprotz und Sonar - eine Fledermaus im Anzug mit großem Intellekt, die sich wie ein Werwolf jederzeit in ein Fledermausmonster verwandeln kann. Dann gibt es noch Golem, Coupé, Flambae und Prism – unter anderem einen Herrn mit hitzigem Temperament, der förmlich brennt, und eine Frau, die Licht und Realität wie ein Prisma um sich herum biegt. Es ist ein bunter Haufen großer Persönlichkeiten, die Ihnen ständig sagen, was sie von Ihrem Job halten. Aber weil sie Teil Ihres Teams sind und es Ihr erster Arbeitstag ist, ist es kein A-Team. Eigentlich ist es auch kein B-Team... es ist das "Z-Team", für das Sie verantwortlich sind.

Ich bin gespannt. Ich möchte wissen, was Dispatch sonst noch zu bieten gedenkt, weil ich es schwer finde zu glauben, dass sie nicht auf ein oder zwei Assen im Spandex-Anzug sitzen. Wenn es tatsächlich ein Spiel wäre, in dem das einzige Gameplay darin besteht, Helden vor einem Computerbildschirm herumzureichen, wäre ich sowohl überrascht als auch bestürzt. Sicher, dieser Teil davon funktioniert, aber es fällt mir schwer zu sehen, dass es 10-15 Stunden lang Spaß macht. Wir werden sehen, wie es ausgeht - aber eines ist sicher, Dispatch ist wunderschön und gut gespielt.

Wann es erscheinen wird, wissen wir noch nicht, aber das einzige, was gesagt wird, ist, dass es im Jahr 2025 für PC und Konsolen erscheinen soll. Sicherlich diffuse Informationen, aber damit müssen wir leben, während wir gespannt darauf warten, was AdHoc Studio am Ende zu bieten hat.