Dispatch und Warner Bros. sind die Themen der neuesten Folge von The Gamereactor Show

Endlich Freitag! Das Wochenende steht vor der Tür, warum also nicht noch ein paar Tage glückseliger Entspannung erleben, indem ihr euch eine weitere Folge von The Gamereactor Show anseht?

In der 71. Folge der Sendung widmen Alex und ich unsere Zeit verschiedenen Themen. Zu Beginn besprechen wir AdHoc Studios Dispatch, wobei Alex eine Mini-Besprechung des Spiels teilt, die viel Inspiration von Telltale aus alter Zeit teilt.

Danach sprechen wir über alles, was mit Warner Bros. zu tun hat und darüber, dass der Produktionstitan zum Verkauf steht, ein riesiger Deal ist, wenn auch einer, der vielleicht nicht zu einem vollständigen Verkauf führt. Wir teilen mit, was unserer Meinung nach im Rahmen dieses großen Moments passieren könnte.

Und darüber hinaus unterhalten wir uns auch kurz über Ubisoft und seine neueste Kontroverse, Star Wars und den einst möglichen Ben Solo Film und mehr. Schaut euch die neueste Folge der Show unten oder bei dem Podcast-Anbieter eurer Wahl an, sei es Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible oder Spreaker.