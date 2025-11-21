Dispatch Staffel 2 muss eine völlig neue Geschichte erzählen

HQ

Dispatch ist ein großer Fortschritt gegenüber der Telltale-Formel der 2010er Jahre. Auch wenn es verständliche Argumente gibt, dass nicht jede Entscheidung so wichtig ist, wie sie könnte, haben Ihre Handlungen erhebliches Gewicht. Du wirst große Entscheidungen treffen, die deinen Durchlauf und dein Ende in Dispatch mehr definieren als viele Telltale-Spiele früher. Romanzieren Sie Blonde Blazer, Invisigal oder niemanden? Gibst du Water Boy eine Chance oder befreist du Phenomaman von seiner Depression? Feuert ihr Sonar oder Coupé? Sicher, die meisten dieser Entscheidungen führen zu einer anderen Zwischensequenz, einem anderen Spielabschnitt oder einer Mischung aus beidem, aber die Wege, die sie schaffen, sind so unterschiedlich, dass ich befürchte, wir sollten nicht zur Geschichte von Robert Robertson in Staffel 2 zurückkehren.

Blasphemie, ich weiß. Aber ich denke, es ist am besten, die aktuelle Geschichte dort zu belassen, wo sie liegt, anstatt dass wir unsere Entscheidungen aus Staffel 1 opfern müssen, damit AdHoc nicht fünf separate Spiele für Staffel 2 machen muss. Wenn du schon einmal ein Telltale-Spiel mit mehreren Staffeln gespielt hast, kennst du diese Probleme. The Walking Dead ließ einen von Staffel zu Staffel kaum etwas verändern und fügte höchstens ein paar Zwischensequenzen hinzu, die auf großen Entscheidungen basierten. Er raubt dem Spieler wirklich die Autonomie, die ihm vorher versprochen wurde.

Ich werde meine nutzlosen Superhelden vermissen, aber es ist besser, sie dort zu lassen, wo sie sind, als den Fortschritt, den wir gemacht haben, aufzugeben.

Es wäre wirklich ärgerlich, wenn Dispatch Staffel 2 diesem Muster folgt. Robert muss Blonde Blazer oder Invisigal loswerden, entweder den entlassenen Helden befreien und erlösen oder beide töten. Lass Shroud im Kanon als tot bestätigen oder beraube über die Hälfte der Dispatch Spieler ihrer befriedigenden Rache. Es ist zu chaotisch, und der einzige Weg ist, dass AdHoc eine herkulische Menge an Aufwand in Inhalte steckt, die die meisten Leute nicht sehen würden. Das schadet nicht, aber es wird bedeuten, dass nicht viel Platz für eine neue Geschichte bleibt, wenn du Stunden damit verbringst, die alte aufzuräumen. Es ist ein schwieriges Dilemma, aber es gibt eine einfache Lösung.

Dispatch eignet sich besser als Anthologie. Roberts Geschichte hat in Staffel 1 einen klaren Anfang, eine Mitte und ein klares Ende, und es wäre schön, darauf mit einer weiteren Staffel aufzubauen, aber es ist nicht notwendig. Wir können uns immer noch auf Superhelden konzentrieren, sogar einige alte Favoriten haben, aber stattdessen sollten wir eine völlig neue Geschichte bekommen. Eine, in der eine beiläufige Dialogzeile darauf anspielen kann, was Mecha Man vorhat, aber nicht das Gewicht unserer bisherigen Entscheidungen wegwerfen muss, um Sinn zu ergeben.

Ich werde keine Idee für die Geschichte dieses Spiels machen, da es am besten den Profis bei AdHoc überlassen wird, das herauszufinden, aber es gibt viele Z-Team-Mitglieder, die wir in Season 2 noch sehen können, auch wenn einige größere Spieler der Kontinuität halber beiseitegelassen werden. Prism, Punch-Up, Golem und der Fanliebling Malevola existieren, ohne dass ihr Schicksal durch deine Handlungen bestimmt wird. Sie könnten bis zu Staffel 2 immer noch für SDN unterwegs sein, was bedeutet, dass wir noch einige Charaktere haben, die eine Fortsetzung wie eine Heimkehr wirken lassen würden.

Manche Spiele können viele Entscheidungen ausbalancieren und bedeutungsvoll machen, aber nur sehr wenige schaffen das über mehrere Veröffentlichungen hinweg. The Witcher 3: Wild Hunt lässt dich entscheiden, ob Letho von Gulet lebt oder stirbt, ob du mit Roche oder Iorveth geritten bist, aber keine dieser Entscheidungen macht im Hauptspiel wirklich einen Unterschied. Baldur's Gate III hat Jaheira und Minsc aus dem vorherigen Spiel, aber ihr Auftritt hängt nicht davon ab, dass du das vorherige RPG gespielt hast. Das Problem mit Dispatch ist, dass AdHoc einen Präzedenzfall geschaffen hat, dass unsere Entscheidungen echtes Gewicht haben, und die Entscheidungen, die wir getroffen haben, durchziehen definitiv mehrere Charaktere, wenn nicht sogar die Welt insgesamt. Es würde sich fast billig anfühlen, wenn plötzlich der Teppich weggezogen würde und wir wieder genau dort wären, wo wir vor einem Jahrzehnt waren.



Jetzt, wo wir wissen, dass AdHoc zumindest über eine zweite Staffel nachdenkt, hoffe ich, dass sie eine andere Richtung in diese komödiantische Superheldenwelt, die sie aufgebaut haben, gehen können, anstatt sich den Kopf zu kratzen und sich Wege auszudenken, wie alle im Grunde wieder am Anfang stehen. Ich bin sicher, dass das, was das Studio macht, gut durchdacht sein wird, aber ich fürchte um die Sicherheit des kleinen Kanons, den ich entwickelt habe, und ich bin sicher, dass andere Spieler das genauso empfinden.