Dispatch sollte ursprünglich eine Live-Action-TV-Serie werden

HQ

AdHoc Studio, das Team hinter dem kommenden Superhelden-Choice-basierten narrativen Spiel Dispatch, ist voll von ehemaligen Telltale-Entwicklern und -Autoren. Obwohl sie das Zeug dazu haben, Spiele zu entwickeln, wurde Dispatch ursprünglich als etwas anderes konzipiert.

Eine Live-Action-TV-Show, um es klar zu sagen. Im Gespräch mit PC Gamer beschrieb Dennis Lenart, Creative Director von Dispatch, wie das Projekt zustande kam. "Wir haben ursprünglich 2018 angefangen, es sollte eine potenzielle interaktive Live-Action-TV-Show werden. Und wir haben eine Menge Zeit damit verbracht, wissen Sie, wir haben Inhalte für eine ganze Staffel geschrieben und etwas namens Covid-Hit. Hollywood wurde geschlossen, alles änderte sich, der Tech-Partner, mit dem wir zusammenarbeiteten, stellte sein Geschäft neu aus, und wir legten es für eine Weile auf die Schublade."

Obwohl sich das Spiel seit seinen Anfängen als TV-Show im Jahr 2018 stark verändert hat, blieb das Team von AdHoc von TV-Shows beeinflusst. "Als wir dann darauf zurückkamen, schauten wir uns an, was da war, und dachten: 'Es gibt viele großartige Elemente, aber wie wäre es, hier und hier zu expandieren und diesen Charakter zu verändern?' Zu der Zeit fingen wir an, uns mehr mit Barry zu beschäftigen, also sickerte viel von diesem Einfluss ein", erklärte Lenart.

Die erste Episode von Dispatch erscheint in nur ein paar Wochen, und wir werden bald sehen, wie alle Einflüsse von AdHoc zusammengekommen sind, um dieses Superhelden-Abenteuer zu machen.