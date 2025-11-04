Dispatch ist nach nur zehn Tagen zum Millionenseller geworden

HQ

Dispatch wurde vor weniger als zwei Wochen veröffentlicht und bietet eine etwas andere Sichtweise auf Superheldentum in einem Abenteuer, in dem deine Entscheidungen bestimmen, wie sich die Geschichte, die Beziehungen und deine Aufgaben entwickeln. Das war eindeutig eine Prämisse, die die Leute wirklich ansprach, denn über Bluesky wurde nun bekannt gegeben, dass das Spiel nach nur zehn Tagen eine Million Mal verkauft wurde.

Der Titel wird in Episoden veröffentlicht, mit zwei Teilen pro Woche, und vier der acht Episoden wurden bisher veröffentlicht (Teil fünf und sechs feiern morgen Premiere, und sieben und acht kommen nächste Woche). Die Episoden werden als kostenloser DLC veröffentlicht, so dass beim Kauf des Spiels kein Abonnement oder ähnliches zum Spielen erforderlich ist.

Wir haben die ersten vier Episoden rezensiert, und Sie können hier lesen, was wir denken.