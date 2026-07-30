Dispatch ist für Xbox erschienen und hier ist der Launch-Trailer

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Falls du AdHoc Studios' wunderbares Dispatch noch nicht gespielt hast, gehen wir davon aus, dass deine Hauptplattform Xbox ist, denn sonst gibt es keine wirklich akzeptablen Ausreden, dieses Superhelden-Juwel zu verpassen. Wenn du jedoch eine Xbox hast, konntest du sie nicht spielen, weil sie vorher nicht verfügbar war.

Bis jetzt, jedenfalls. Wie wir vor ein paar Wochen schon erwähnt haben, ist endlich der Starttag für das grüne Team, sodass ihr jetzt dieses einzigartige und äußerst unterhaltsame Abenteuerspiel erleben könnt (denkt an The Office trifft das DCU). Schaut euch unten den Xbox-Launch-Trailer an, und das gilt auch für diejenigen von euch auf anderen Plattformen, die es aus irgendeinem unbekannten Grund noch nicht ausprobiert haben.