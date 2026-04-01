Dispatch hat über vier Millionen Exemplare verkauft

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Erst letzte Woche haben wir berichtet, dass Dispatch endlich für die Xbox Series S/X erscheint, nachdem es zuvor auf PC, PlayStation und Switch erschienen ist. Dieser Schritt wird wahrscheinlich einen weiteren Umsatzschub geben, aber Tatsache ist, dass es sich bereits unglaublich gut verkauft.

Anfang Januar wurde bekannt gegeben, dass es über drei Millionen Spieler gestiegen war, was wirklich beeindruckend ist, wenn man bedenkt, dass es Ende Oktober veröffentlicht wurde. Nur wenige Wochen später erschien die Switch-Version, und dank starker Mundpropaganda und ausgezeichneten Bewertungen steigen die Verkaufszahlen weiter. Nun wurde über The Game Business ein weiterer Meilenstein enthüllt.

Dispatch hat über vier Millionen verkaufte Exemplare überschritten, was natürlich wohlverdient ist. In dem Artikel sprechen die Entwickler darüber, wie schwierig es war, diesen Punkt zu erreichen, teilweise weil kein Publisher das Spiel unterstützen wollte oder zustimmte, sich aber später zurückzog. Das zwang AdHoc Studio, es als Indie selbst zu veröffentlichen – was zwar herausfordernd, aber erfolgreich war, und offenbar werden sie dieses Modell beim nächsten Mal erneut wählen. Der Kreativdirektor und Mitbegründer des Studios, Nick Herman, erklärt warum:

"Wir sind sehr froh, dass wir es gemacht haben, aber es war auf jeden Fall eine Reise. Wir hatten niemanden in unserem Team, der jemals zuvor ein Spiel veröffentlicht hatte. Es war die Naivität von... nun, ich war zehn Jahre bei Telltale und sie haben alles selbst veröffentlicht, also kann es nicht so schwer sein. Wir waren von dieser Erfahrung sehr demütig.

Es gibt viele Vorteile, das unter Kontrolle zu haben. Ich weiß nicht, warum wir jemals wieder mit einem Verlag zusammenarbeiten sollten."

Wir wissen noch nicht, wann die Xbox-Version erscheinen wird, aber es wird diesen Sommer sein. In der Zwischenzeit ist es, wie bereits erwähnt, auf PC, PlayStation und Switch verfügbar, falls du ein ganz anderes narratives Superheldenabenteuer erleben möchtest.