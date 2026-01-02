Dispatch hat jetzt über drei Millionen Spieler

HQ

Eine der großen Überraschungen des Herbstes 2025 war Dispatch, ein episodisches Superheldenabenteuer von AdHoc Studio (das aus mehreren Telltale-Veteranen besteht). Das Spiel lässt sich am besten als Superhelden-Arbeitsplatz-Komödie beschreiben und strotzt vor einprägsamen Charakteren, hervorragenden Dialogen und verdrehten Ereignissen.

Dispatch wurde schnell ein Erfolg, und in der zweiten Novemberhälfte konnten wir berichten, dass es zwei Millionen Spieler erreicht hatte. Jetzt, etwas mehr als einen Monat später, wurde über Bluesky bekannt gegeben, dass es weiterhin rasant wächst und offenbar von über drei Millionen Menschen gespielt wurde. Schauen Sie sich den untenstehenden Beitrag an, der auch weitere Daten über Dispatch enthält, einschließlich der Anzahl der verschickten Superhelden, der Anzahl der Anrufe und vielem mehr.

Dispatch wurde bisher für PC und PlayStation veröffentlicht, eine Switch-Version wird später in diesem Monat erwartet. Auch AdHoc Studio hat Interesse an einer Xbox-Version bekundet, daher ist es wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, bis es auch um Microsofts Format geht.