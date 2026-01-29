Dispatch für Switch und Switch 2 ist zensiert

HQ

Gestern wurde Dispatch endlich für Switch und Switch 2 veröffentlicht. Es ist eines der meistgefeierten Spiele des letzten Jahres und bietet ein Superheldenabenteuer, wie wir es noch nie zuvor gesehen haben. Da Sie die Möglichkeit haben, Ihre eigene Geschichte zu gestalten, gibt es mehrere Szenen, in denen sowohl Männer als auch Frauen nackt sind.

Für diejenigen, die das nicht in ihrem Spiel haben wollen, ist es möglich, das Abenteuer zensieren zu lassen. Diese Option ist jedoch für Nintendos Format nicht verfügbar, da sich alle mit der zensierten Version zufriedengeben müssen. Eurogamer erhielt einen Kommentar von einem Sprecher des Entwicklers AdHoc, der die Diskrepanz erklärt:

"Verschiedene Plattformen haben unterschiedliche Inhaltskriterien, und Einreichungen werden individuell bewertet. Wir haben mit Nintendo zusammengearbeitet, um sicherzustellen, dass der Inhalt des Titels die Kriterien für eine Veröffentlichung auf deren Plattformen erfüllt, aber die Kernerzählung und das Spielerlebnis bleiben identisch mit der Originalveröffentlichung."

Leider geht Nintendos Zensur über andere Formate hinaus, was bedeutet, dass hier im Vergleich zu früheren Versionen noch mehr geändert oder versteckt wurde. Nintendo Insider hat die Switch-Edition rezensiert und schreibt zum Beispiel, dass ein Mittelfinger nichts ist, was Spieler sehen sollten:

"Die Zensur funktioniert genauso wie auf PS5/Steam, wenn man die Option aktiviert, bei der ein schwarzes Rechteck über entfernte Nacktheit steht, aber die Switch-Plattform scheint auch Momente wie jemanden, der den Finger umdreht, zu zensieren."

Wie Sie sich vorstellen können, wurde dies in den sozialen Medien nicht gut aufgenommen. Viele weisen darauf hin, dass ein Spiel wie Cyberpunk 2077, das in vielerlei Hinsicht noch expliziter ist, Zensur umgehen konnte, und weisen darauf hin, dass es mehrere Hentai-Spiele im eShop gibt (zum Beispiel hier und hier). Wir wissen eigentlich nicht, warum Dispatch relativ hart getroffen wurde, aber wenn Nintendo das Etikett abschaffen will, das behauptet, ihre Konsolen seien überwiegend für Kinder, ist das wahrscheinlich nicht der richtige Weg.

Bevorzugst du deine Spiele mit der Möglichkeit, zensiert zu spielen, oder ist eine verpflichtende Zensur für alle eine bessere Alternative?