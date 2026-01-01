Dispatch für die Berücksichtigung bei The Game Awards 2026 qualifiziert

HQ

Es gibt viele Spiele, bei denen Fans behaupten, sie seien bei den Game Awards 2025 bestohlen worden. Das einzige Spiel, das wirklich nicht das Gefühl vermied hat, keine verdienten Preise zu gewinnen, war Clair Obscur: Expedition 33, denn wie wir wissen, hat es so ziemlich alles gewonnen. Ein erfolgreicher Titel von 2025, der sich jedoch wirklich ausgeschlossen anfühlte, war Dispatch. Die Veröffentlichung Wochen vor Stimmenschluss Dispatch war einer der letzten großen Hurras des Jahres, erhielt daher aber nur eine Nominierung in der Kategorie Bester Indie-Debüt.

Pierre Shorette, der leitende Autor von Dispatch, sprach mit Eurogamer über die angebliche Brüskierung bei The Game Awards in diesem Jahr und sagte, es bestehe noch Hoffnung, in Zukunft etwas Gold mit nach Hause zu nehmen. "Wir hatten nur die Hälfte des Spiels geliefert, als die Leute [Stimmen] abgaben. Was in gewisser Weise verrückt ist, ist, dass wir für das beste Debüt-Indie-Album nominiert wurden von Leuten, die nur die Hälfte des Spiels gespielt haben, was ziemlich verrückt ist, wenn man es aus dieser Perspektive betrachtet", erklärte er.

"Es war ein trauriger Tag, als die Nominierungen herauskamen, denn natürlich wollten wir unter den Leuten stehen. Aber ich habe von Geoff gehört, dass wir uns für nächstes Jahr qualifizieren. Ich glaube einfach nicht – es ist eine Frage, ob es irgendjemanden interessiert."

Auch wenn wir sagen könnten, dass Dispatch in einem Jahr sicherlich im Kopf der Menschen sein wird, ist das eine schwierige Prognose, wenn man bedenkt, wie schnell Gaming-Publikum heutzutage weitergeht. Es gibt immer einen neuen Hit zu sehen, und natürlich ist geplant, dass Grand Theft Auto VI nächstes Jahr erscheint. Hoffen wir aber, dass wir bis dahin unsere Lieblings-Superschurken, die zu Superhelden wurden, noch nicht vergessen haben.