Dispatch erzielte bei der Veröffentlichung der letzten Episoden einen enormen Anstieg der Spielerzahl

Während wir vielleicht sehen, wie die Zahlen von Arc Raiders stetig in die Höhe schnellen, da immer mehr Spieler zum neuen Extraktions-Shooter von Embark Studios strömen, hat es Dispatch auch geschafft, Hunderttausende von Spielern anzuziehen und seine maximale gleichzeitige Anzahl im Laufe seiner acht Episoden zu erreichen.

Laut SteamDB erreichte Dispatch beim Start der letzten beiden Episoden einen Höchststand von 220.060 Spielern. Während die Spieler anfangs etwas verärgert über die episodische Veröffentlichungsstruktur waren, hat AdHoc bewiesen, dass es einen großen Hype und Interesse daran erzeugen kann, die Geschichte zu spielen, sobald sie herauskommt. Die maximale Spielerzahl von Dispatch übertrifft auch die von früheren Telltale-Erfahrungen, wobei die meisten von ihnen nicht in der Lage sind, 15.000 Spieler zu erreichen.

Die hohen Zahlen von Dispatch zeigen nicht nur die Nachfrage nach dieser Art von Erlebnissen und wie schmerzlich sie vermisst wurden, sondern auch die schiere Macht der Mundpropaganda, die dieses Spiel erhalten hat. Laut SteamDB ist es immer noch #1 in der Wunschlistenaktivität, was bedeutet, dass wir zwar wahrscheinlich nicht sehen werden, dass die Spitzenzahl der Spieler übertroffen wird, aber es gibt immer noch viel mehr Leute, die sich für diese Geschichte interessieren.

Ob das bedeutet, dass wir eine zweite Staffel von Dispatch bekommen werden, ist derzeit nicht bekannt. Im Moment arbeitet AdHoc hart daran, ein Spiel zu entwickeln, das in Critical Rolls Fantasy-Welt Exandria spielt.