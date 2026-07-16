Dispatch erscheint später in diesem Monat für Xbox

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Wie Sie sich vielleicht erinnern, wurde während eines Xbox-Events im vergangenen Frühjahr bekannt gegeben, dass der letztjährige Hit Dispatch endlich auch auf der Xbox veröffentlicht wird, auf der gesamten Palette von Konsole-, PC- und Cloud-Plattformen. Damals erhielten wir keine genaueren Details außer, dass es im Sommer starten würde – und da jetzt Mitte Juli ist, fand AdHoc Studio offenbar Zeit, uns mehr zu erzählen.

Deshalb kündigen sie jetzt über Bluesky an, dass "Dispatch am 29. Juli auf Xbox erscheint." Als Dispatch Anfang dieses Jahres auf der Switch veröffentlicht wurde, erregte diese Version Aufmerksamkeit, weil sie stark zensiert wurde. Ein späterer Patch hat einiges davon behoben, aber die Switch-Version zeigt immer noch nicht das, was wir auf PC und PlayStation 5 gesehen haben – wie sieht es also mit der Xbox-Version aus?

Glücklicherweise haben wir gute Nachrichten zu berichten: AdHoc Studio hat bereits bestätigt, dass die Xbox-Version nicht zensiert wird und alle Inhalte in einer kompletten Edition anbieten wird.

Falls du Dispatch verpasst hast, lässt sich es am besten als absurden und interaktiven Superhelden-Comic beschreiben, ein bisschen wie The Office trifft das DCU. Es hat einen reifen Ton und überschreitet sowohl Witze als auch Inhalt die Grenzen, und dank erstklassigem Design und gut geschriebener Satire wurde es bei seiner Veröffentlichung im letzten Herbst unglaublich populär.