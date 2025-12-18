Dispatch erscheint Ende nächsten Monats für die Switch

HQ

Eine der großen Überraschungen in diesem Jahr war der Superhelden-Simulator Dispatch, in dem man mit Superhelden in einem etwas leichteren Setting arbeiten muss. Es wurde im Oktober sowohl für PC als auch PlayStation veröffentlicht und trotz seines unkonventionelleren episodenbasierten Formats ein großer Erfolg.

Er wurde nicht nur von Medien und Spielern gelobt, sondern verkauft sich auch sehr gut. Und jetzt werden mehr Menschen die Chance haben, es auszuprobieren. Über Bluesky hat AdHoc Studio angekündigt, dass das Spiel am 28. Januar für die Switch erscheinen wird – und das beinhaltet ein kostenloses Upgrade auf die Switch 2 (etwas, dem auch mehr Unternehmen folgen sollten). Wir wissen noch nicht, ob Letzteres Maussteuerung unterstützt, aber wir hoffen aufrichtig, dass dies der Fall ist.

Es bleibt abzuwarten, ob es zu gegebener Zeit auch eine physische Veröffentlichung geben wird, aber bald wird Xbox die einzige Plattform sein, auf der man das Spiel nicht genießen kann. Wir drücken die Daumen, dass es dort zu gegebener Zeit verfügbar sein wird, aber fürs Erste freuen wir uns einfach über diese Neuigkeiten.