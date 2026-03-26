Dispatch erscheint diesen Sommer für Xbox

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Es war wirklich nur eine Frage der Zeit, bis das passierte, aber während des Xbox-Events wurde bestätigt, dass der letztjährige Hit Dispatch endlich auch auf Microsofts Konsolen erscheint. Wir haben kein konkretes Veröffentlichungsdatum bekommen, außer dass es diesen Sommer kommt.

Wir drücken die Daumen, dass es die vollständige Version des Spiels wird und es keine Zensur geben wird, etwas, das leider die Switch-Version Anfang dieses Jahres beeinflusst hat. Das löste eine große Kontroverse aus, die leider nicht rückgängig zu machen scheint.

Wir melden uns mit weiteren Details zurück, sobald wir sie haben.