Das Superhelden-Management-Spiel von ehemaligen Telltale-Entwicklern bei AdHoc Studio Dispatch hat sein Veröffentlichungsdatum. Wir wussten, dass es irgendwann in diesem Jahr erscheinen würde, und jetzt müssen wir uns keine Sorgen machen, dass es in das nächste Jahr verschoben wird, denn Dispatch erscheint am 22. Oktober für PC und PS5.

Es gibt zwei Editionen des Spiels, eine komplette Saison für 30 US-Dollar und eine Deluxe-Version für 40 US-Dollar. Die 30-Dollar-Version enthält nur alle Episoden des Spiels, aber für die zusätzlichen 10 Dollar erhalten Sie ein Artbook und Zugang zu Comics, die den Charakteren detailliertere Hintergrundgeschichten erzählen.

Die Episoden 1 und 2 werden am 22. Oktober veröffentlicht, der Rest der Episoden wird in den nächsten Wochen wöchentlich veröffentlicht, bis wir alle acht für die erste Staffel haben. Während einige Fans vielleicht alles auf einmal sehen möchten, werden Old-School-Telltale-Liebhaber die Rückkehr der Episoden wahrscheinlich begrüßen, insbesondere mit versprochenen Veröffentlichungsterminen und nicht monatelangen Wartezeiten zwischen neuen Teilen ihrer Geschichte.

Wenn ihr es nicht bis Oktober erwarten könnt, könnt ihr jetzt ein bisschen Dispatch über eine Demo auf Steam spielen. Wir müssen abwarten, ob auch die Xbox- und Switch 2-Versionen zur Veröffentlichung verfügbar sein werden.