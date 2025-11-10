Dispatch Entwickler werden über Season 2 "zumindest nachdenken" müssen

HQ

Es wird zwar noch mehr Dispatch kommen, da die letzten Episoden diese Woche enthüllt werden, aber AdHoc Studios weiß, dass die Fans mehr wollen. Die Kombination aus einer Superhelden-Comedy-Show mit einer Management-Simulation scheint zu süchtig zu machen, um sie auf ein kurzes Erlebnis zu beschränken, und die Frage nach einer neuen Staffel lastet schwer auf den Schultern der Entwickler.

Im Podcast "Friends Per Second" sagten die AdHoc-Hauptdarsteller Nick Herman und Pierre Shorette, dass sie nach dem Erfolg des Spiels über eine neue Staffel nachdenken werden. "Ich denke auch, dass... Es gibt wahrscheinlich... wir müssen jetzt zumindest über Staffel 2 nachdenken", sagte Shorette.

Dispatch Staffel 1 verkaufte sich innerhalb von zehn Tagen eine Million Mal, was die Nachfrage der Menschen nach verräterischen Erlebnissen beweist. AdHoc hat Pläne für sein nächstes Spiel, das eine engere Zusammenarbeit mit dem Geldgeber Critical Role beinhaltet, um ein Spiel in seiner Welt von Exandria zu entwickeln. Das bedeutet, selbst wenn Dispatch Staffel 2 auf der Speisekarte steht, werden wir sie wahrscheinlich für einige Zeit nicht sehen. Wir hoffen, dass es nicht in die Fußstapfen des Entwicklungszyklus von The Wolf Among Us 2 tritt.