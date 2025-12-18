Dispatch Entwickler "Tage entfernt" davon, Pläne für Staffel 2 zu planen

HQ

Wird es eine zweite Staffel von Dispatch geben? Wird es nicht eine zweite Staffel von Dispatch geben? Ich weiß es nicht und ich bin mir nicht sicher, ob ich mithalten kann. Ich kann mir nur vorstellen, wie es bei AdHoc Studio ist, dem Entwickler des Spiels. Bald könnten sie die Chance bekommen, Pläne für Staffel 2 zu machen, aber das Spiel ist zum Zeitpunkt des Schreibens noch nicht bestätigt.

"Die Leute sind wütend, weil wir ihnen nicht gesagt haben, was wir tun", sagte Studio-Mitbegründer Nick Herman im Gespräch mit Eurogamer. "Das ist das neue Problem, oder? Es ist so, machst du das? Machst du es nicht? Wir sind nur noch wenige Tage davon entfernt, uns wirklich hinzusetzen und die Zeit zu haben – weil wir das Spiel unterstützen mussten –, in der wir uns wirklich hinsetzen und diese Pläne ausarbeiten werden."

"Das Schwierige ist", sagte der Hauptautor Pierre Shorette. "Es ist wie in der Musik: Du hast dein ganzes Leben Zeit, um dein erstes Album zu schreiben, und dann acht Monate, um dein zweites zu schreiben. Und da ist ein bisschen von diesem Gefühl. Wir hatten so viel Zeit damit – sieben Jahre sind viel Zeit. Wenn überhaupt, wäre es peinlich gewesen, wenn es schlimm gewesen wäre. Ich meine, du hast verdammt lange genug gebraucht! Wir nehmen uns GTA 6 Zeit für diesen Quatsch, weißt du – es sollte besser gut sein. Ich weiß, dass wir für Staffel 2 nicht so viel Zeit haben werden, weil wir die Nachfrage erfüllen wollen."

Beide Entwickler waren sich einig, dass die Erwartungen an eine zweite Staffel unglaublich hoch sein würden, aber es ist eindeutig etwas, das die Fans wollen. Wenn Sie eine heiße Meinung dazu hören möchten, wohin Dispatch Staffel 2 gehen sollte, können Sie unseren Meinungsbeitrag hier lesen.