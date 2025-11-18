Dispatch Entwickler beschreiben den Kampf, Telltale-ähnliche Spiele zurückzubringen

HQ

Aus der Resonanz und den Verkaufszahlen von Dispatch wird deutlich, dass die Menschen sich kurze, erzählerische Erlebnisse in ihren Spielen wünschen. Es spielt keine Rolle, ob das Gameplay nicht so fesselnd ist wie andere moderne Hits, denn die Geschichte verleiht den Spielern ihren eigenen Wert und ermöglicht es ihnen, ihren eigenen Kanon zu erleben und zu entwickeln.

Im Gespräch mit Gamesindustry.biz teilten die Entwickler von Dispatch mit, dass es zu Beginn der Arbeit an dem Spiel schwierig war, einige Publisher und große Unternehmen von seinem Erfolg zu überzeugen. "Sie sagen, nun, dieses Spiel ist floppen", sagte Kreativdirektor Nick Herman. "Und es ist so, ja, aber wir schauen uns das Spiel an und denken: 'Die Kreativität war schlecht'. Man würde nicht auf einen schlechten Film zeigen und sagen: 'Filme sind tot. Es gibt keine Möglichkeit, dass wir jemals wieder einen Film machen, denn dieser Film ist gescheitert.' Aber so gehen die Leute an unser Genre heran."

Natürlich wurde AdHoc am Ende bestätigt, denn Dispatch hat sich bisher als eine der großen Erfolgsgeschichten des Jahres erwiesen. Schließlich fand AdHoc seinen Partner in Critical Role, der half, Dispatch zum Leben zu erwecken. "Letztlich waren sie bei CritRole ein perfekter Partner, da sie denselben Wert teilen wie wir." sagte Herman. "Und sie haben ihr Unternehmen auf ähnliche Weise gegründet, dass es einfach eine Gruppe von Kreativen ist, die zusammenkommen und leidenschaftlich interaktive Geschichten erzählen und diese mit Menschen teilen. Und so sahen und glaubten sie sofort, was wir taten, und gingen ein Risiko ein. Ehrlich gesagt war das entscheidend, um das Ganze fertigzustellen."