Nur eine Anmerkung, bevor wir beginnen: Diese Rezension wird völlig spoilerfrei sein, wenn Sie also Twitter meiden und aus irgendeinem Grund immer noch Eindrücke lesen möchten, bevor Sie selbst spielen, dann sind Sie hier sicher. Dies ist auch das dritte Mal, dass ich Dispatch "rezensiert" habe, meine anderen Gedanken könnt ihr hier und hier nachlesen.

Diese Rezension fungiert zum Teil als Rezension von Episode 7 und 8, konzentriert sich aber mehr auf die Gesamteindrücke, die die gesamte Staffel bei mir hinterlässt. Das Finale war so super, wie wir es erwartet hatten, und obwohl ich definitiv gespannt bin, all die verschiedenen Ergebnisse zu sehen, die man erzielen kann, da die prozentualen Statistiken im Abspann völlig unterschiedliche letzte Momente in unseren Geschichten zu zeigen scheinen, habe ich nicht die Zeit, diese bis zu einem späteren Zeitpunkt zu veröffentlichen. Das Ende von Dispatch ist so großartig, wie man es erwarten würde, und das Finale tut sein Bestes, um die kürzere Länge der vorherigen Episoden zu bekämpfen und dich in einen epischen Showdown mit den Bösewichten zu werfen, denen du bisher begegnet bist. Es verschwendet keine Zeit mit dem Anfang, und das ist wahrscheinlich eines der größten Lobeshymnen, die ich Dispatch geben kann.

Es fühlt sich wirklich nie so an, als würde dieses Spiel einen Takt überspringen. Es ist so eng, dass man mehr will, was wiederum eine große Stärke ist. Dennoch fühlt es sich so an, als ob die Kürze des Spiels manchmal dein Spiel beeinflusst, besonders in früheren Episoden und während des episodischen Veröffentlichungsplans. Es kann schwierig sein, sich Woche für Woche in eine Welt zu stürzen, aber wenn man in Dispatch ist, ist man voll dabei. So charmant die Charaktere auch sind und du dir sicher bist, ein Lieblingsmitglied des Z-Teams auszuwählen und es bis zum Äußersten zu verteidigen, genauso wie du damals ein Lieblings-Pokémon ausgewählt hast, ist die Welt von Dispatch eine, die du nicht so eilig verlassen möchtest, was sie umso seltsamer macht, wenn es sich anfühlt, als würde das Spiel versuchen, dich rauszuschmeißen. Nur ein flüchtiger Blick, genug, um Lust auf mehr zu machen, was die gewünschte Absicht ist, aber ich kann nicht anders, als mich zu fragen, ob eine weitere Episode oder sogar ein endloser Modus des Dispatching-Gameplays ausgereicht hätte, damit es sich weniger wie ein kurzes Erlebnis anfühlt, das viel mehr in die TV-Seite des Spiels eintaucht.

Ich erwähne den TV-Punkt hauptsächlich, weil Dispatch jetzt so beliebt ist, dass es wahrscheinlich viele Leute geben wird, die darüber nachdenken, es aus dem Hype herauszuholen und sich vielleicht nicht bewusst sind, welche Erfahrung sie machen werden. Aber wenn du ein narratives, entscheidungsbasiertes Spiel willst, in dem deine Entscheidungen wichtig sind, kannst du nichts Besseres als Dispatch machen. Die Handlungsfähigkeit der Spieler, die hier zur Schau gestellt wird, ist bemerkenswert, da deine Entscheidungen nicht nur zu einem späteren Zeitpunkt wiederkommen, sondern auch mit anderen nuancierten Entscheidungen ergänzt werden können, die dir das Gefühl geben, deinen eigenen Kanon aufzubauen, auch wenn die Credits dir dann sagen, dass 56% der Spieler genau das Gleiche getan haben. Es ist ein großer Vorteil, dass Dispatch dir nie das Gefühl gibt, etwas verpasst zu haben oder die "schlechte Wahl" getroffen zu haben, du hast nur deine Geschichte erzählt. Es ist die Weiterentwicklung der Telltale-Formel, die dieses Genre so dringend gebraucht hat. Es ist, als ob Dorothy, anstatt den Vorhang zurückzuziehen, um den niederen alten Zauberer zu enthüllen, stattdessen einen magischen Mann fand, der den Titel des Zauberers von Oz verdient. Während die Haupterzählung dem gleichen Weg folgt, egal für welchen Sie sich entscheiden, hat AdHoc phänomenale Arbeit geleistet, indem es Ihre Version der Geschichte zum Leben erweckt hat, anstatt nur die Wege zu verstecken, die Sie nehmen, um in seine eigene Geschichte einzubauen.

Dispatching ist für mich wie Crack

Ich habe mich schon früher über die Sprachausgabe, das Schreiben und die Animation von Dispatch geärgert, und obwohl es Momente in den Dialogen gibt, die ein wenig nach meinem Geschmack waren, möchte ich noch einmal den Punkt hervorheben, dass AdHoc bei seinem ersten Projekt aufs Ganze geht und ein Big-Budget-Gefühl erzeugt, das Dispatch zu einer Erfahrung macht, die man sehen muss, auch wenn es nicht in Ihrem üblichen Genre ist. Als jemand, der auch von Superhelden gelangweilt ist und Serien wie Invincible und The Boys jede Art von Anziehungskraft vermissen lässt, fühlt sich Dispatch für mich umso beeindruckender an, als eine Superheldengeschichte, die im vielleicht am stärksten gesättigten Subgenre der heutigen Medien frisch bleibt. Es hilft, dass die Entscheidungsfindung es Ihnen ermöglicht, die Superheldengeschichte zu gestalten, die Sie sehen möchten. Bist du ein Pfadfinder mit reinem Herzen oder ein kantiger Anti-Held? Das musst du selbst entscheiden, und die Besetzung leistet hervorragende Arbeit, indem sie alle Versionen von Dispatch zum Leben erweckt.

Aber vielleicht macht es keiner besser als Aaron Paul. Robert Robertson vollführt eine schier unmögliche Gratwanderung. Einerseits muss er ein bisschen ausdruckslos sein, damit sich der Spieler in seine Lage versetzen kann, aber er ist alles andere als fad. Es gibt eine großartige Nuance in Robert Paul, die in die Rolle eingebracht wird, und ein großer Teil des Grundes, warum ich Dispatch für meinen Geschmack zu kurz finde, ist, dass ich mir gewünscht hätte, wir hätten mehr von seinem Charakter erforschen können. Wir hatten ruhigere Momente mit Robert, in denen wir sehen, wer er ist, bevor wir entscheiden, welche Person er im Laufe der Staffel sein wird.

Vielleicht fangen wir jetzt an, diese Spiele Dispatch -likes statt Telltale-likes zu nennen. Dispatch macht einen großen Sprung über die früheren Erfahrungen von Telltale, indem es den starken Schreibstil beibehält, während es das Gefühl der Handlungsfähigkeit des Spielers erhöht und eine unglaublich süchtig machende Gameplay-Schleife hervorbringt. Dispatch ist einfach eine der besten reinen narrativen Erfahrungen, die wir seit Jahren in Spielen hatten, und es ist ein weiteres Spiel unter vielen, das eine GOTY-Nominierung 2025 verdient. Während seine Länge und die Ambitionen der TV-Serie ihn für mich davon abhalten könnten, eine perfekte Punktzahl zu erzielen, bin ich mir sicher, dass ich viele 10/10er sehen werde, wenn mehr Kritiker ihre Dispatch Reisen abschließen. Phänomenal.