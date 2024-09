Disorder könnte etwas für die Fans von Stellar Blade sein

Wenn du Stellar Blade durchgespielt hast und auf der Suche nach etwas Neuem bist, das du spielen kannst, oder vielleicht noch gar keine Gelegenheit hattest, es dir anzusehen, dann könnte der koreanische Entwickler Grumpy etwas haben, das dich interessieren könnte.

Sie arbeiten an Disorder, das von den Entwicklern als "Rogue-like-Dungeon-Crawler" beschrieben wird, in dem wir die Wahrheit über die Vergangenheit unseres Protagonisten herausfinden werden. In einem ersten Trailer können wir uns vor der Premiere später in diesem Jahr ein paar Gameplay-Szenen ansehen.

Disorder erscheint für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S/X. Was halten Sie davon?