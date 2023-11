Disneys Wish gibt ein enttäuschendes Debüt an den US-Kinokassen

HQ

Disneys Wish hat nicht den stärksten Start an den US-Kinokassen. An seinem Eröffnungstag am Mittwoch spielte er 8,3 Millionen US-Dollar ein und wird voraussichtlich bis zum Ende des Wochenendes 37 Millionen US-Dollar einspielen. Das ist kein beeindruckendes Debüt, vor allem wenn man das Budget von 200 Millionen Dollar bedenkt.

Trotzdem schaffte er es, die Kinokassen des Tages anzuführen und übertraf den anderen Newcomer von Apple Original Productions' Napoleon. Napoleon verdiente am Mittwoch 7,7 Millionen US-Dollar und wird die Woche voraussichtlich mit über 30 Millionen US-Dollar abschließen. Dies ist eine weitere Enttäuschung an den Kinokassen für diese Woche, da der Film auch ein Budget von 200 Millionen US-Dollar hatte.

Enttäuschende Ergebnisse an den Kinokassen sind für Disney im Jahr 2023 nichts Neues. Indiana Jones und das Zifferblatt des Schicksals beendeten seinen Lauf bei 384 Millionen Dollar, was nur leicht über seinem Budget von 300 Millionen Dollar liegt. The Haunted Mansion war eine weitere Kassenbombe, da es 117,5 Millionen Dollar im Vergleich zu seinem Budget von 150 Millionen Dollar einspielte.