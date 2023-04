Disneys Wish bringt diesen November eine Welt voller Wunder in die Kinos

Disney hat einen arbeitsreichen November vor sich, da der Unterhaltungstitan im Laufe des Monats nicht nur den letzten Marvel Cinematic Universe-Film des Jahres 2023 uraufführen wird, und zwar The Marvels, sondern auch einen brandneuen Animationsfilm.

In diesem Film, der als Wish bekannt ist, wird ein junges Mädchen namens Asha eine Wish machen, die so mächtig ist, dass eine tatsächliche kosmische Kraft darauf antwortet, eine Kraft, die als Star bekannt ist. Dies wiederum führt Asha und Star und ihre Hausziege Valentino auf Kollisionskurs mit dem furchterregenden Herrscher des Landes Rosas, King Magnifico, einem Individuum, das stolz darauf ist, zu kontrollieren, welche Wünsche in Erfüllung gehen dürfen.

Diese Musical-Komödie soll die 100 Jahre Animation ehren, die Disney Fans auf der ganzen Welt zur Verfügung gestellt hat, und wann er in die Kinos kommt, soll am 22. November 2023 Premiere haben.

Sehen Sie sich unten den Trailer zu Wish an.